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«АвтоВАЗ» переписал цены на «Лады» в седьмой раз за год

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Автомобили LADA с 1 декабря вновь прибавили в цене. В среднем они подорожали на 8 тысяч рублей.

«Мы подтверждаем, по информации от дилеров LADA, что с 1 декабря прошло подорожание в среднем на 8 тысяч рублей. К сожалению, сейчас тенденция повышения цен продолжается повсеместно у автопроизводителей брендов как масс-, так и премиум-сегментов», — рассказали ТАСС 1 декабря в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

В то же время, по данным портала «Цена Авто», на минимальные 8–16 тысяч рублей подорожали только внедорожники из семейства Niva Legend. Большинство же других моделей прибавили в цене от 25 до 40 тысяч рублей, то есть до 5%.

С начала 2021 года это уже седьмое подорожание автомобилей «Лада». Предыдущее было в октябре и в зависимости от модели составило от 6 600 до 17 600 рублей. Причины повышения цен в компании не называли. В ноябре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что за текущий год «АвтоВАЗ», как и его конкуренты, повысил стоимость своих машин в среднем на 9–12%.

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Комментарии (3)

angel of death
мне эти вёдра с болтами и даром не нужны... когда закроют эти помойки?
hal9000
В Жигулях глушаки меняют по два раза в год..))..чё за фигня почему немогут сделать нормальную выхлопную трубу??..так если заняться Мона одними глушаками жигулёвскими торговать..их меняют по 5 раз в год...и купить квартиру...))если Жигули едут можно на спор мол -вое смотри у него щас глушак отвалиться..))
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