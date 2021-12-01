«АвтоВАЗ» переписал цены на «Лады» в седьмой раз за год

Автомобили LADA с 1 декабря вновь прибавили в цене. В среднем они подорожали на 8 тысяч рублей.



«Мы подтверждаем, по информации от дилеров LADA, что с 1 декабря прошло подорожание в среднем на 8 тысяч рублей. К сожалению, сейчас тенденция повышения цен продолжается повсеместно у автопроизводителей брендов как масс-, так и премиум-сегментов», — рассказали ТАСС 1 декабря в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

В то же время, по данным портала «Цена Авто», на минимальные 8–16 тысяч рублей подорожали только внедорожники из семейства Niva Legend. Большинство же других моделей прибавили в цене от 25 до 40 тысяч рублей, то есть до 5%.