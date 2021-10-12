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«Лады» с 18 октября подорожают шестой раз за год

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«АвтоВАЗ» планирует поднять рекомендованную стоимость своих автомобилей в октябре. Это будет уже второе массовое подорожание «Лад» за осень и шестое за год.

Как сообщает 12 октября портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на обновленные прайс-листы, предоставленные одним из дилеров марки, с 18 октября автомобили LADA в зависимости от модели прибавят в цене от 6600 до 17600 рублей. К примеру, семейство LADA Vesta подорожает на 9600 рублей. Причин увеличения цен пресс-служба «АвтоВАЗа» традиционно не называет.

В первый раз в 2021 году «АвтоВАЗ» поднял цены на свои автомобили 15 января. В среднем стоимость по всему модельному ряду выросла на 2–5%. Затем 15 марта «Лады» подорожали примерно на 2%, и еще раз на столько же — 1 мая. С 1 июля цены подросли на 2,43%, затем еще 2,7% прибавили 1 сентября. Вместе с «Ладами» в начале сентября подорожали машины еще восьми марок.

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Комментарии (1)

fedorsmolov
Хоть одну машину сейчас за ррц можно купить!? Тогда какая разница
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