«Лады» с 18 октября подорожают шестой раз за год

«АвтоВАЗ» планирует поднять рекомендованную стоимость своих автомобилей в октябре. Это будет уже второе массовое подорожание «Лад» за осень и шестое за год.



Как сообщает 12 октября портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на обновленные прайс-листы, предоставленные одним из дилеров марки, с 18 октября автомобили LADA в зависимости от модели прибавят в цене от 6600 до 17600 рублей. К примеру, семейство LADA Vesta подорожает на 9600 рублей. Причин увеличения цен пресс-служба «АвтоВАЗа» традиционно не называет.