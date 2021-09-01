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Цены на автомобили с сентября подняли 9 марок. «АвтоВАЗ» переписал их в пятый раз за год

Девять марок подняли российские цены на автомобили с 1 сентября

С 1 сентября цены на автомобили в России повысили девять автопроизводителей. Дилеры связывают подорожание с дефицитом машин и проблемами с поставками компонентов.

Как сообщает 1 сентября Autonews, с первого дня осени стоимость всех своих моделей подняли «УАЗ» и «АвтоВАЗ». Причем «Лады» за 2021 год подорожали уже в пятый раз. 15 января ценники на LADA выросли на 2–5%, еще по 2% они прибавили 15 марта и 1 мая, затем 1 июля выросли в среднем на 2,43%. С 1 сентября цены на «Лады» прибавили от 14 до 31 тысячи рублей, пишет «Российская газета».

У японских Toyota и Lexus и китайской Haval подорожали большинство предлагаемых в России моделей. Volkswagen пересмотрел прайс-листы на Polo, Passat и Touareg. KIA повысила стоимость моделей K5 и Sportage. Peugeot и Chevrolet переписали ценники на одну модель: 3008 и Tahoe соответственно.

Заранее ни один из брендов о запланированной на сентябрь корректировке не сообщал, хотя эксперты рынка подорожание ожидали. При этом речь идет о рекомендованных розничных ценах, и фактическая стоимость машин может заметно от них отличаться из-за дилерской наценки.

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Комментарии (6)

Piter Russo
Большинство продаж авто идет в кредит, причем дилеры еще 200-350 тыс с авто прибыли получать настав своих бестолковых допов.
Piter Russo
Дефицит автоэлектронных компонентов гонит цены вверх.
Wert
Ну, вот и мне придется.
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