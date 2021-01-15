Автомобили LADA прибавили в цене. Исключением стала лишь бывшая Chevrolet Niva

АвтоВАЗ с 15 января повысил цены практически на все модели «Лад». Прежний ценник сохранил только внедорожник LADA Niva, который ранее продавался под брендом Chevrolet.

Как сообщает 15 января «Автостат», подорожание составило от 10 до 39 тысяч рублей (2–5%). Меньше всего в цене прибавило семейство LADA Granta — от 10 до 14 тысяч рублей. Теперь стоимость «Гранты» начинается от 499 900 рублей. Классическая «Нива», которую недавно переименовали их LADA 4x4 в LADA Niva Legend, стала дороже на 12–14 тысяч рублей. Это коснулось и 3-дверной, и 5-дверной, и даже версии Urban.