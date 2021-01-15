Автомобили LADA прибавили в цене. Исключением стала лишь бывшая Chevrolet Niva

АвтоВАЗ с 15 января повысил цены практически на все модели «Лад». Прежний ценник сохранил только внедорожник LADA Niva, который ранее продавался под брендом Chevrolet.
Как сообщает 15 января «Автостат», подорожание составило от 10 до 39 тысяч рублей (2–5%). Меньше всего в цене прибавило семейство LADA Granta — от 10 до 14 тысяч рублей. Теперь стоимость «Гранты» начинается от 499 900 рублей. Классическая «Нива», которую недавно переименовали их LADA 4x4 в LADA Niva Legend, стала дороже на 12–14 тысяч рублей. Это коснулось и 3-дверной, и 5-дверной, и даже версии Urban.
На 15 тысяч рублей подорожало семейство LADA Largus, как обычные 5- и 7-местные автомобили, так и их кросс-версии. Теперь ценники на них стартуют от 655 900 рублей. Высокий хэтчбек LADA XRAY прибавил в цене от 10 до 19 тысяч рублей, а его кросс-версия — от 15 до 20 тысяч рублей. Теперь эта модель обойдется минимум в 679 900 рублей.
Больше всего подорожали автомобили семейства LADA Vesta. Седаны Vesta, Vesta Sport и Vesta CNG прибавили в стоимости от 20 до 27 тысяч рублей. Вседорожная версия Vesta Cross стала дороже на 28 тысяч рублей. Автомобили Vesta SW прибавили 31 тысячу рублей, а Vesta SW Cross — максимальные 39 тысяч рублей.