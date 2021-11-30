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Главный по имуществу Ленобласти переезжает в Смольный. Отвечать за приватизацию в Петербурге будет Андрей Карельский

На должность заместителя председателя комитета имущественных отношений Петербурга с 30 ноября 2021 года назначен Андрей Карельский. Об этом сообщил официальный телеграм-канал ведомства.

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Ранее Андрей Карельский руководил КУГИ Ленобласти. Он пришел на должность в конце прошлого года, а до этого возглавлял подведомственное учреждение «Леноблинвентаризация». Основной задачей Карельского на посту было провести кадастровую оценку недвижимости в регионе, что, в принципе, и было сделано, сообщал портал 47news.

В Смольном Андрей Карельский непосредственно будет координировать и контролировать деятельность управления приватизации и корпоративных отношений и управления по работе с государственными предприятиями и учреждениями КИО, а также курировать деятельность СПб ГУП ГУИОН и АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

Ранее за приватизацию и работу с госучреждениями в КИО отвечал Александр Герман, однако он в начале ноября покинул ведомство, чтобы возглавить комитет по природопользованию. Его обязанности временно разделили Казбек Боллоев и Константин Марков.

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