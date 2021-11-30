Главный по имуществу Ленобласти переезжает в Смольный. Отвечать за приватизацию в Петербурге будет Андрей Карельский

Ранее Андрей Карельский руководил КУГИ Ленобласти. Он пришел на должность в конце прошлого года, а до этого возглавлял подведомственное учреждение «Леноблинвентаризация». Основной задачей Карельского на посту было провести кадастровую оценку недвижимости в регионе, что, в принципе, и было сделано, сообщал портал 47news.
В Смольном Андрей Карельский непосредственно будет координировать и контролировать деятельность управления приватизации и корпоративных отношений и управления по работе с государственными предприятиями и учреждениями КИО, а также курировать деятельность СПб ГУП ГУИОН и АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».
Ранее за приватизацию и работу с госучреждениями в КИО отвечал Александр Герман, однако он в начале ноября покинул ведомство, чтобы возглавить комитет по природопользованию. Его обязанности временно разделили Казбек Боллоев и Константин Марков.