Путём проб и ошибок. В Петербурге издан альманах об опыте создания творческой среды для особых людей

Специалисты в сфере театра, музыки, танцев и других направлений поделились своим опытом создания творческой среды для людей с особыми потребностями и его перспективах. Объединил этот опыт тематический альманах «Пути особого искусства», изданный петербургской Автономной некоммерческой организацией «Новые перспективы».

Особое искусство – должно ли оно быть особым? Могут ли особенности автора не влиять на оценку его работ? Участие в театральных постановках, создание анимации, произведений живописи, занятия танцами и музыкой для особых людей – это поддержка, развитие, социализация, шанс на профессию или что-то иное? Как выглядит настоящая инклюзия?



На эти и другие важные вопросы на страницах альманаха «Пути особого искусства» отвечают профессионалы своего дела, нашедшие свой творческий путь во взаимодействии с особыми людьми.

«Помню, на первых занятиях хореограф говорила: «Посмотрите, как пара делает упражнение», потом одёргивала себя, а потом понимала, что можно посмотреть, только руками, если люди не против, что другие «посмотрят» их таким способом, когда они танцуют», - в интервью с Юлией Поцелуевой, куратором петербургской театральной школы «Инклюзион», хорошо виден путь проб и ошибок, которыми шли первооткрыватели «особого искусства» в нашей стране.

«Работа в «Антоне» для меня расширила границы: можно сказать что-то приятное по работе, надо хвалить, надо поддерживать, потому что видишь, как актёры расцветают и лучше работают», - Варвара Купорова, режиссёр Малого театра кукол и театральный педагог Центра системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом», рассказала о том, как меняет привычные представления о театре работа с особыми актерами.

