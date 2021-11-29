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Путём проб и ошибок. В Петербурге издан альманах об опыте создания творческой среды для особых людей

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Специалисты в сфере театра, музыки, танцев и других направлений поделились своим опытом создания творческой среды для людей с особыми потребностями и его перспективах. Объединил этот опыт тематический альманах «Пути особого искусства», изданный петербургской Автономной некоммерческой организацией «Новые перспективы».

Особое искусство – должно ли оно быть особым? Могут ли особенности автора не влиять на оценку его работ? Участие в театральных постановках, создание анимации, произведений живописи, занятия танцами и музыкой для особых людей – это поддержка, развитие, социализация, шанс на профессию или что-то иное? Как выглядит настоящая инклюзия?

На эти и другие важные вопросы на страницах альманаха «Пути особого искусства» отвечают профессионалы своего дела, нашедшие свой творческий путь во взаимодействии с особыми людьми.

«Помню, на первых занятиях хореограф говорила: «Посмотрите, как пара делает упражнение», потом одёргивала себя, а потом понимала, что можно посмотреть, только руками, если люди не против, что другие «посмотрят» их таким способом, когда они танцуют», - в интервью с Юлией Поцелуевой, куратором петербургской театральной школы «Инклюзион», хорошо виден путь проб и ошибок, которыми шли первооткрыватели «особого искусства» в нашей стране.

«Работа в «Антоне» для меня расширила границы: можно сказать что-то приятное по работе, надо хвалить, надо поддерживать, потому что видишь, как актёры расцветают и лучше работают», - Варвара Купорова, режиссёр Малого театра кукол и театральный педагог Центра системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом», рассказала о том, как меняет привычные представления о театре работа с особыми актерами.

«Вопрос: что есть норма? Для вас норма, что есть руки, а для него, что их нет. Я знаю, что у меня закрытые плечевые суставы, я знаю, что я не встану на пуанты и это моя норма, но зато я вижу, где мой потенциал. Важно давать возможность увидеть свой потенциал каждому», - Вера Щёлкина, танцевальный художник, преподаватель движения, поделилась своим видением того, как будет строиться работа совсем недавно начатого инклюзивного направления «Нормальные танцы», которое будет работать в пространстве «Нормальное место».

Также в альманахе собраны практические материалы, с помощью которых вот уже более двадцати лет педагоги творческих студий благотворительной организации «Перспективы», работающих в ПНИ № 3, строят свои занятия.

По мнению создателей альманаха, благодаря этим рекомендациям специалисты из разных городов и регионов смогут расширить свои знания, а люди с особенностями развития получат возможность ещё ярче проявлять свои творческие таланты.

«Перспективы» - это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная Организация «Перспективы» основана в 1996 г. в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

Работа партнерства ведется по трем направлениям:

- Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

- Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях №3 и №10, а также организована работа 3 мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате к самостоятельной жизни;

- Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО "Новые Перспективы" открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка 214 семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут 7 молодых людей с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

Сегодня с подопечными на постоянной основе работают более 100 специалистов «Перспектив» и более 100 волонтеров, обеспечивая дополнительную поддержку и уход. Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования.

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