«Репетиция взрослой жизни». Как школьнику заработать первый миллион

Фото: пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Тринадцать подростков из Петербурга стали победителями конкурса «Большая перемена». Каждый получит по миллиону рублей, что в разы больше премии за первое место во Всероссийской олимпиаде школьников. «Большая перемена» проходит при поддержке администрации президента, и Владимир Путин лично общается с участниками. На конкурсе оцениваются не конкретные знания, а умение применить их на практике.

В этом году состоялся второй сезон конкурса, проект охватил 2,5 млн школьников со всей страны. После нескольких отборочных этапов лучшие из лучших встретились в «Артеке», где пообщались по видеосвязи с Владимиром Путиным.



Организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей», учреждённое администрацией президента. Среди партнёров проекта крупные госкорпорации. Победителями в этом году стали 600 старшеклассников, триста из них учатся в 11-м классе и получат по миллиону рублей. Остальные — ученики 9–10-х классов, им выплатят по 200 тысяч. В списке победителей 28 петербуржцев.

Конкурс проходит в несколько этапов, растянутых на семь месяцев. Сначала участники делают визитку, выбирают одно из направлений и разрабатывают проект. Ученик 106-й школы Приморского района Сергей Иванов выбрал кейс «Город — это бренд». «Вместо Петербурга я взял Выборг. Это очень уютный город, там своя атмосфера. Я помню, как был там 2 января один, это была очень спонтанная поездка. Навсегда запомнил, как приехал в 9 утра и передо мной открылся выборгский замок, это было очень красиво, — рассказал Сергей. — При создании логотипа я старался учесть историческое и культурное наследие. Я работал с выборгским кренделем как символом города».



Фото: бренд-бук Сергея Иванова Фото: бренд-бук Сергея Иванова Фото: бренд-бук Сергея Иванова Поделиться Поделиться







Алекссандро Маммоли из 42-й гимназии Приморского района решал проблему финансовой грамотности среди школьников. «Я собрал фокус-группу из подростков и спросил, какие у них есть проблемы, связанные с финансами. Набрал самые простые ситуации, проработал их решение с экономистами, — отметил Алессандро. — Одна из самых типовых ситуаций, когда ребёнок тратит определённое количество денег и ему потом стыдно брать их у мамы, потому что чувствует себя нахлебником. Я создал ролик, показывающий эту ситуацию и пример её решения. Это более разумная трата денег». Анимационные ролики Алессандро планировал размещать в «Тик-Токе», так как на этой платформе не обязательно вкладываться в рекламу, видео могут попасть в рекомендации и набрать тысячи просмотров.

Фото: предоставлено Алессандро Маммоли Поделиться Поделиться







«В школе не много говорят о финансовой грамотности, и родители не все общаются на эту тему с детьми, — рассуждает Алессандро. — Я и сам не силён в этом вопросе. Поэтому хочу поступать на экономическое, на маркетинг в ФИНЭК, потом ещё в магистратуре получить психологическое образование. Психология и маркетинг тесно связаны друг с другом; зная, как работает человеческий мозг, я буду понимать, на какие точки нужно давить для того, чтобы реклама лучше работала».



За визитку и проект участникам конкурса присваиваются баллы. Тех, кто набрал большее количество, приглашают в полуфинал и финал в «Артек». Там школьников делят на команды и предлагают решить одну из актуальных проблем по отраслям. Команде Алессандро досталась тема образовательных технологий, ребята придумывали, как бороться с выгоранием учителей и учеников.

«Мы придумали сайт, который позволит мотивировать учеников к учёбе посредством взаимосвязи между школ. Платформа объединит российские школы и поможет организовывать выездные практические уроки. Они должны повышать интерес школьников к конкретным предметам. Чтобы разгрузить учеников и учителей, мы бы организовывали психологические вебинары и тренинги», — рассказывает Алессандро.

Команда ученика академической гимназии № 56 Артема Липиньски решала проблему недоступности культуры. «Мы предложили создать приложение, а также мини-апп «ВКонтакте», где можно с помощью альтернативной реальности посмотреть галерею музея у себя дома. Вы наводите камеру телефона на стену в комнате и видите картину, — рассказывает он. — Также мы решили создать офлайн-точки, небольшие будки или ларьки, которые будут расставлены по городам. Вы можете прийти туда, надеть VR-очки и при помощи них оказаться в музее. Также в наших планах создание биржи. Люди на нашей платформе смогут создавать собственное цифровое искусство, продавать его и обмениваться им с помощью NFT-токенов. Так мы сможем поддерживать проект».

Фото: Предоставлено Артемом Липиньски Поделиться Поделиться







На конкурсе ребята просчитывают финансовые вложения для каждого проекта. На запуск приложения и оборудование ларьков-музеев команда Артёма заложила 10 млн рублей.

За работу в команде участник может получить максимум 75 баллов, дороже оцениваются личные компетенции — до 200 баллов. Эксперты оценивают, как школьники умеют адаптироваться к новым условиям, принимать решения и достигать результата. «Школьные олимпиады направлены на определённый навык, там надо знать свой предмет очень хорошо. «Большая перемена» выявляет ваш кругозор. У нас в команде был участник с сильной информатикой, он предложил идею криптобиржи. Другой участник силён в экономике, он делал расчёты. Тебе нужно уметь отстаивать свои идеи, быстро принимать решения. Эти навыки более прикладные. «Большая перемена» как репетиция взрослой жизни, работы и того, что с нами происходит в бизнесе», — говорит Артём.

Победителей выбирают по сумме баллов за все этапы конкурса. Грант можно израсходовать на обучение в бакалавриате, ипотеку или стартап. Школьники, с которыми пообщалась «Фонтанка», планируют воспользоваться деньгами, в случае если не получится поступить на бюджет.



«Я хочу отложить на обучение, но, чтобы уберечь деньги от инфляции, пока вложу их в консервативный актив, который позволит не потерять их, — отметил Артём. — Либо вложу в наш проект. У нас с ребятами есть стартап, который мы сейчас развиваем. Это приложение, которое поможет готовиться к ЕГЭ. Мы сейчас отрабатываем приложение по математике, там можно составлять себе тренировки с различными типами заданий, что помогает лучше заучивать формулы».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

