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«Репетиция взрослой жизни». Как школьнику заработать первый миллион

Ларьки-музеи с криптобиржей и вебинары для выгоревших учителей — на конкурсе «Большая перемена» школьники учатся решать взрослые проблемы. Победители получают миллион.

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Фото: пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
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Тринадцать подростков из Петербурга стали победителями конкурса «Большая перемена». Каждый получит по миллиону рублей, что в разы больше премии за первое место во Всероссийской олимпиаде школьников. «Большая перемена» проходит при поддержке администрации президента, и Владимир Путин лично общается с участниками. На конкурсе оцениваются не конкретные знания, а умение применить их на практике.

В этом году состоялся второй сезон конкурса, проект охватил 2,5 млн школьников со всей страны. После нескольких отборочных этапов лучшие из лучших встретились в «Артеке», где пообщались по видеосвязи с Владимиром Путиным.

Организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей», учреждённое администрацией президента. Среди партнёров проекта крупные госкорпорации. Победителями в этом году стали 600 старшеклассников, триста из них учатся в 11-м классе и получат по миллиону рублей. Остальные — ученики 9–10-х классов, им выплатят по 200 тысяч. В списке победителей 28 петербуржцев.

Конкурс проходит в несколько этапов, растянутых на семь месяцев. Сначала участники делают визитку, выбирают одно из направлений и разрабатывают проект. Ученик 106-й школы Приморского района Сергей Иванов выбрал кейс «Город — это бренд». «Вместо Петербурга я взял Выборг. Это очень уютный город, там своя атмосфера. Я помню, как был там 2 января один, это была очень спонтанная поездка. Навсегда запомнил, как приехал в 9 утра и передо мной открылся выборгский замок, это было очень красиво, — рассказал Сергей. — При создании логотипа я старался учесть историческое и культурное наследие. Я работал с выборгским кренделем как символом города».

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Алекссандро Маммоли из 42-й гимназии Приморского района решал проблему финансовой грамотности среди школьников. «Я собрал фокус-группу из подростков и спросил, какие у них есть проблемы, связанные с финансами. Набрал самые простые ситуации, проработал их решение с экономистами, — отметил Алессандро. — Одна из самых типовых ситуаций, когда ребёнок тратит определённое количество денег и ему потом стыдно брать их у мамы, потому что чувствует себя нахлебником. Я создал ролик, показывающий эту ситуацию и пример её решения. Это более разумная трата денег». Анимационные ролики Алессандро планировал размещать в «Тик-Токе», так как на этой платформе не обязательно вкладываться в рекламу, видео могут попасть в рекомендации и набрать тысячи просмотров.

Фото: предоставлено Алессандро Маммоли
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«В школе не много говорят о финансовой грамотности, и родители не все общаются на эту тему с детьми, — рассуждает Алессандро. — Я и сам не силён в этом вопросе. Поэтому хочу поступать на экономическое, на маркетинг в ФИНЭК, потом ещё в магистратуре получить психологическое образование. Психология и маркетинг тесно связаны друг с другом; зная, как работает человеческий мозг, я буду понимать, на какие точки нужно давить для того, чтобы реклама лучше работала».

За визитку и проект участникам конкурса присваиваются баллы. Тех, кто набрал большее количество, приглашают в полуфинал и финал в «Артек». Там школьников делят на команды и предлагают решить одну из актуальных проблем по отраслям. Команде Алессандро досталась тема образовательных технологий, ребята придумывали, как бороться с выгоранием учителей и учеников.

«Мы придумали сайт, который позволит мотивировать учеников к учёбе посредством взаимосвязи между школ. Платформа объединит российские школы и поможет организовывать выездные практические уроки. Они должны повышать интерес школьников к конкретным предметам. Чтобы разгрузить учеников и учителей, мы бы организовывали психологические вебинары и тренинги», — рассказывает Алессандро.

Команда ученика академической гимназии № 56 Артема Липиньски решала проблему недоступности культуры. «Мы предложили создать приложение, а также мини-апп «ВКонтакте», где можно с помощью альтернативной реальности посмотреть галерею музея у себя дома. Вы наводите камеру телефона на стену в комнате и видите картину, — рассказывает он. — Также мы решили создать офлайн-точки, небольшие будки или ларьки, которые будут расставлены по городам. Вы можете прийти туда, надеть VR-очки и при помощи них оказаться в музее. Также в наших планах создание биржи. Люди на нашей платформе смогут создавать собственное цифровое искусство, продавать его и обмениваться им с помощью NFT-токенов. Так мы сможем поддерживать проект».

Фото: Предоставлено Артемом Липиньски
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На конкурсе ребята просчитывают финансовые вложения для каждого проекта. На запуск приложения и оборудование ларьков-музеев команда Артёма заложила 10 млн рублей.

За работу в команде участник может получить максимум 75 баллов, дороже оцениваются личные компетенции — до 200 баллов. Эксперты оценивают, как школьники умеют адаптироваться к новым условиям, принимать решения и достигать результата. «Школьные олимпиады направлены на определённый навык, там надо знать свой предмет очень хорошо. «Большая перемена» выявляет ваш кругозор. У нас в команде был участник с сильной информатикой, он предложил идею криптобиржи. Другой участник силён в экономике, он делал расчёты. Тебе нужно уметь отстаивать свои идеи, быстро принимать решения. Эти навыки более прикладные. «Большая перемена» как репетиция взрослой жизни, работы и того, что с нами происходит в бизнесе», — говорит Артём.

Победителей выбирают по сумме баллов за все этапы конкурса. Грант можно израсходовать на обучение в бакалавриате, ипотеку или стартап. Школьники, с которыми пообщалась «Фонтанка», планируют воспользоваться деньгами, в случае если не получится поступить на бюджет.

«Я хочу отложить на обучение, но, чтобы уберечь деньги от инфляции, пока вложу их в консервативный актив, который позволит не потерять их, — отметил Артём. — Либо вложу в наш проект. У нас с ребятами есть стартап, который мы сейчас развиваем. Это приложение, которое поможет готовиться к ЕГЭ. Мы сейчас отрабатываем приложение по математике, там можно составлять себе тренировки с различными типами заданий, что помогает лучше заучивать формулы».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

Фото: пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено Алессандро Маммоли
Фото: Предоставлено Артемом Липиньски

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Комментарии (24)

So1nishko
"я буду понимать, на какие точки нужно давить для того, чтобы реклама лучше работала"
Какая то сомнительная идея.
Как бы донести подростку, что он неудачно выбрал для себя цели...
Не нужно на людей давить, ни в рекламе ни как-то ещё.
Serg_I
Миллион - это много и мало одновременно...
Школьники сейчас до последнего с "профориентацией" не могут определиться, если в этом школьнику миллион поможет - то слава богу!
П33/11-2
и конкурс правильный и приз адекватный. а кое-кому из присутствующих, тупо завидно, что ни по возрасту ни по знанием в консультанты они не попадают и мильён им не светит.
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