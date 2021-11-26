«Заблудились между Сциллой и Харибдой». Как Смольный сменил курс коронавирусной политики

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







QR-коды для посещения ресторанов и магазинов в Петербурге введут не с 1 декабря, как планировалось ранее, а с 27 декабря. Такое постановление 25 ноября подписал губернатор Александр Беглов. Перед Новым годом QR-код станет нужен и при заселении в отели (хотя его можно заменить ПЦР со сроком годности 72 часа).

Губернатор Александр Беглов объяснил отсрочку QR-кодов желанием дать горожанам возможность купить новогодние подарки. Но уверенности, что четвертая волна побеждена окончательно у властей нет. «Обстановка меняется — то улучшается, то ухудшается, надо действовать по принципу здесь и сейчас», — добавил он. На всякий случай губернатор попросил подчиненных подумать насчет ограничений во время новогодних праздников.



Источники, близкие к городскому правительству, дали «Фонтанке» более подробное объяснение корректировки курса коронавирусной политики. Во-первых, это позволяет эпидемиологическая ситуация (после нерабочих дней заболеваемость и госпитализация пошли на спад) и темпы вакцинации. Во-вторых, власти пошли навстречу бизнесу, избавив его от потерь и дополнительных расходов. В отличие от кинотеатров и фитнес-центров, где людей не так много, ресторанам и магазинам пришлось бы непросто.

Пример Казани, где введение QR-кодов в общественном транспорте спровоцировало конфликты и протесты, на решение Смольного не повлиял, уверяет собеседник издания. Но не обратить внимание на сигналы из федерального центра власти регионов не могли.

12 ноября в Госдуму был внесен законопроект о введении QR-кодов, но потом законодатели решили поинтересоваться мнением регионов. «Раз федеральная власть занялась регулированием, имеет смысл посмотреть, как будет развиваться ситуация», — комментирует собеседник издания. К тому же Минцифры обещало разработать новый функционал с фотографией: тогда для подтверждения не надо будет просить паспорт.



Одновременно с Петербургом о смягчении ограничений объявили власти других субъектов. Например, в Нижнем Новгороде с 26 ноября заведения общепита, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, использовать ли QR-коды для допуска посетителей. Тот же Татарстан стал впускать в общественный транспорт также обладателей медотводов и тех, кто привился хотя бы первым компонентом. Мэр Москвы Сергей Собянин, который и не вводил QR-коды для общепита, заверил, что не будет ограничивать новогодние гуляния.

Прямых намеков сверху не поступало, скорее регионы сами смотрят друг на друга, говорят собеседники «Фонтанки». Не исключено, что необходимость в QR-кодах отпадет сама собой, когда ключевые регионы достигнут необходимого коллективного иммунитета в 80%. Ранее Александр Беглов говорил, что в Петербурге это может произойти к середине января.

Бизнес неоднозначно отреагировал на смену курса коронавирусной политики. «Отсрочка введения системы QR-кодов для ретейла и общественного питания при сохранении запрета прохода в кинотеатры без QR-кодов вызывает, мягко говоря, недоумение», — заявила в открытом письме Александру Беглову Ассоциация владельцев кинотеатров. Введение ковид-фри режима в одних местах и отказ от него в других — «это не борьба с COVID-19, а сегрегация бизнеса», — считают они.



Рестораторы полагают, что разворот случился в результате диалога бизнеса и власти.

«Тема сроков введения QR-кодов неоднократно поднималась в рамках экспертного совета», — говорит глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский. По его словам, на темпах прививочной кампании отсрочка вряд ли скажется: ключевую роль здесь играет скорее обязательная вакцинация работников, установленная Роспотребнадзором.

Роль федерального центра тоже нельзя недооценивать. «Политику федеральных органов мы можем описать как изучение лучших практик: однозначных сигналов о введении QR-кодов мы не наблюдаем, скорее, предложение региональным центрам принять решения самостоятельно», — говорит Александр Ружинский.

Но отсрочку QR-кодов только до 27 декабря ресторанный бизнес считает недостаточной. Переход в ковид-фри режим до достижения коллективного иммунитета может оказаться фатальным для отрасли. «80% вакцинированных граждан — это минимальный уровень, с которым рестораны могут работать», — говорит он.

Отельеры к новым правилам игры отнеслись по-разному. Так, отель «Гельвеция» готов стать ковид-фри зоной. «Мы проводили опрос, среди наши постояльцев вакцинированы 99,9% взрослых», — говорит владелец гостиницы Юнис Теймурханлы. Есть надежда, что с QR-кодами рестораны в отелях не закроют, даже если будет объявлен локдаун, добавляет он.



За отсрочку для ресторанов имеет смысл благодарить федеральных законодателей. «Понятно, что если федеральная власть взялась за законопроект [о QR-кодах], бежать впереди паровоза и вводить раньше нет смысла», — рассуждает предприниматель. На смену парадигмы, вероятно, повлиял и Роспотребнадзор, который переключил внимание властей на категорию старше 60 лет. Петербург стал первым российским регионом, который ввел обязательную вакцинацию пожилых граждан. Но кроме кнута, власти припасли пряник: вакцинированным пенсионерам в следующем году пообещали по 2000 рублей.

Инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили обращает внимание на противоречия в решении Смольного. «Хорошо, что отложили введение QR-кодов для ресторанов. Это отсрочило серьезные проблемы у ресторанной и туристической индустрии. Но плохо, что не до 10 января. Это ставит крест на ожиданиях нормального новогоднего турпотока», — говорит она.

На гостиницах QR-коды тоже скажутся негативно. Но у них хотя бы есть возможность принимать гостей с ПЦР, в том числе иностранцев. Однако в постановлении Смольного не раскрыт вопрос экспресс-тестирования, наладить которое еще в октябре поручил президент. «ПЦР — это дорого и долго. Срок годности 72 часа означает, что фактически надо сдавать каждые 48 часов», — отмечает Виктория Шамликашвили. Было бы неплохо, если бы по ПЦР разрешили также ходить в музеи и театры. «К бизнесу прислушались, но не до конца», — резюмирует она.



«Регион, как всегда, пытается пройти между Сциллой и Харибдой, к сожалению, не очень понимая расположение ни того, ни другого», — комментирует предприниматель.

По ее словам, нерешительность на уровне федерации тоже четко видна, что может негативно сказаться на темпах вакцинации. «Главное, чтобы все понимали, что QR-коды будут вводиться и на уровне федерации, и нужно продолжать прививаться. Чем быстрее мы достигнем коллективного иммунитета, тем раньше можно будет отказаться от ограничений», — заключила Виктория Шамликашвили.

На момент публикации «Фонтанке» не удалось получить комментарий о влиянии отсрочки QR-кодов на темпы вакцинации от руководителя данного направления Дмитрия Ченцова.

Федеральный оперштаб оценивает уровень коллективного иммунитета в Петербурге в 69,7%. По данным Смольного, сейчас закончили курс вакцинации 2,1 млн человек. Чтобы выполнить задачу в 80%, нужно привить еще 1,4 млн. За минувший вторник в городе выполнено 35 696 инъекций вакцины от СОVID-19. Но если исключить повторную вакцинацию и тех, кто получает вторую дозу, окажется что темпы первичной вакцинации не так велики.



Не исключено, что федеральные власти пересмотрят необходимый уровень коллективного иммунитета. О желательности довести его до уровня 90–95% уже заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

