Власти Петербурга после статьи «Фонтанки» впервые подробно раскрыли состав привитых за сутки

Комитет по здравоохранению Петербурга впервые подробно раскрыл структуру вакцинированных за сутки. Это случилось после того, как «Фонтанка» рассказала о трех одновременно существующих статистиках вакцинации в городе.



«В Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации. За минувший вторник в городе выполнено 35 696 инъекций вакцины от СОVID-19, из них 634 — иностранцам, и 2 787 — повторная вакцинация. «Спутником Лайт» привито 3 418 петербуржцев. За сутки вакцинирован 5 101 гражданин старше 60 лет. Запас вакцины составляет более 720 тысяч доз. Работают 179 стационарных и 50 мобильных [прививочных пунктов]», — сообщили в комздраве 24 ноября.

