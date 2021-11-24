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Власти Петербурга после статьи «Фонтанки» впервые подробно раскрыли состав привитых за сутки

В Петербурге за минувшие сутки сделано более 35 тысяч прививок от COVID-19

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Комитет по здравоохранению Петербурга впервые подробно раскрыл структуру вакцинированных за сутки. Это случилось после того, как «Фонтанка» рассказала о трех одновременно существующих статистиках вакцинации в городе.

«В Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации. За минувший вторник в городе выполнено 35 696 инъекций вакцины от СОVID-19, из них 634 — иностранцам, и 2 787 — повторная вакцинация. «Спутником Лайт» привито 3 418 петербуржцев. За сутки вакцинирован 5 101 гражданин старше 60 лет. Запас вакцины составляет более 720 тысяч доз. Работают 179 стационарных и 50 мобильных [прививочных пунктов]», — сообщили в комздраве 24 ноября.

Для сравнения — сообщение от 23 ноября было более лаконичным:

«За минувший понедельник привиты первым компонентом вакцины 16 793 человека. Всего выполнена 34 401 инъекция», — написали в комздраве.

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Комментарии (5)

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За минувший вторник в городе выполнено 35 696 инъекций вакцины от СОVID-19, из них 634 – иностранцам, и 2 787 – повторная вакцинация. «Спутником Лайт» привито 3 418 петербуржцев.

Разница между гастерами +ревакцинированными и лайтом всего 3 человека. "Типа" всего трое ревакцинировались не лайтом? Опять "рисуют"
Pilat
А зачем кому то это вообще знать?
Какую такую важную информацию можно извлечь из этой статистики?
Какая нам разница сколько из привитых 60+, а сколько нет?
Как там Шариков говорил - мучаете себя только..
houspi
Откровенно говоря, эта статистика такая же невнятная, как и все предыдущие.
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