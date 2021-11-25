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Беглов: В начале 2022 года в Петербурге появится коллективный иммунитет к COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что к середине января в городе будет привито около 80% жителей, и город достигнет коллективного иммунитета.

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«Мы приближаемся к коллективному иммунитету — это 80 % привитых жителей. У нас сейчас 67 % привитых», — сказал Беглов 25 ноября в эфире телеканала 78.

По словам губернатора, в день в городе прививаются около 30 тысяч горожан, а в минувшую пятницу был поставлен рекорд — 39 тысяч человек сделали первую прививку.

Он добавил, что в городе отсрочили введение QR-кодов для прохода в торговые центры и заведения общепита: вместо 1 декабря эта дата сдвинулась на 27-е декабря.

«Это время, чтобы жители могли купить подарки для близких. Если ситуация будет ухудшаться, примем другие меры … Обстановка меняется, то улучшается, то ухудшается, надо действовать по принципу здесь и сейчас», -добавил Беглов.

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Комментарии (13)

ivan5_5e4d10fe646f6
А если нет?
zlopopik
Почему же спустя 2 года после появления заразы коллективный иммунитет якобы еще не появился? Потому что не у всех еще куаркоды наколоты?
Ivan Topor
То есть, город достигнет, но это будет лишь поводом для новых издевательств и преступлений?
Ну кто бы сомневался...
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