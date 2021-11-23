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Петербуржцы старше 60 лет смогут получить 2 тысячи рублей за прививку от COVID-19

Беглов поручил проработать вопрос материальной поддержки вакцинированным пенсионерам

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания городского правительства 23 ноября поручил комитету по социальной политике и комитету по здравоохранению проработать вопрос о материальной поддержке людей старше 60 лет, которые прошли вакцинацию от COVID-19. По его словам, с таким предложением обратились ветеранские организации.

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Как отметила глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова, всего в Петербурге проживает более 1,22 млн граждан старше 60 лет. Из них вакцинировано 55 % (671,5 тысячи). «Если будем поддерживать материально всех граждан старше 60 лет, на это нужно более 2 миллиарда рублей, если будем поддерживать граждан старше 65 лет — 1,769 миллиарда рублей», — сказала она.

Но финансовый год подходит к концу. Чтобы не допустить «социальной напряженности среди граждан данной категории», Елена Фидрикова предложила «проработать вопрос о выделении средств из бюджета следующего года».

Как уточнили в комитете по социальной политике, расчет делался с учетом людей, которые пройдут вакцинацию в будущем году. Таким образом, пожилые петербуржцы после прививки смогут получить 2 тысячи рублей.

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Комментарии (29)

265056402
2 млрд на разобщение внутри семьи.
RemyMartin
Бесплатные похороны были бы в самый раз.
Leo.S
Какая трогательная забота , все о здоровье народа заботятся.
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