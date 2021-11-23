Петербуржцы старше 60 лет смогут получить 2 тысячи рублей за прививку от COVID-19

Как отметила глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова, всего в Петербурге проживает более 1,22 млн граждан старше 60 лет. Из них вакцинировано
Но финансовый год подходит к концу. Чтобы не допустить «социальной напряженности среди граждан данной категории», Елена Фидрикова предложила «проработать вопрос о выделении средств из бюджета следующего года».
Как уточнили в комитете по социальной политике, расчет делался с учетом людей, которые пройдут вакцинацию в будущем году. Таким образом, пожилые петербуржцы после прививки смогут получить 2 тысячи рублей.