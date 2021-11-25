Свиязи, шилохвости, гоголи. Среди привычных крякв в Петербурге разглядели редких уток

Жители Петербурга привыкли к большим скоплениям крякв на городских водоемах, но иногда среди них встречаются и другие виды. Каких редких уток можно увидеть в петербургских прудах и речках, рассказали в комитете по природопользованию.

Как отметили 25 ноября в пресс-службе ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга», некоторые виды уток могут быть самыми многочисленными на миграционных стоянках акватории Невской губы и других участках Финского залива, но крайне редко залетают в парковые водоемы. Например, свиязи, шилохвости, серые утки, гоголи и большие крохали предпочитают останавливаться на больших водоемах. Но осенью, когда пролет почти закончился, одиночных птиц можно встретить и в небольших прудах, озерах и речках парков и даже в жилых кварталах, где их гораздо проще рассмотреть и сфотографировать, не потревожив.