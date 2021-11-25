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Свиязи, шилохвости, гоголи. Среди привычных крякв в Петербурге разглядели редких уток

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Фото предоставлено Комитетом по природопользованию Петербурга
Фото предоставлено Комитетом по природопользованию ПетербургаФото: Ирина Кондратьева (Санкт-Петербургский Клуб Фотоохотников ЛООиР)
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Жители Петербурга привыкли к большим скоплениям крякв на городских водоемах, но иногда среди них встречаются и другие виды. Каких редких уток можно увидеть в петербургских прудах и речках, рассказали в комитете по природопользованию.

Как отметили 25 ноября в пресс-службе ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга», некоторые виды уток могут быть самыми многочисленными на миграционных стоянках акватории Невской губы и других участках Финского залива, но крайне редко залетают в парковые водоемы. Например, свиязи, шилохвости, серые утки, гоголи и большие крохали предпочитают останавливаться на больших водоемах. Но осенью, когда пролет почти закончился, одиночных птиц можно встретить и в небольших прудах, озерах и речках парков и даже в жилых кварталах, где их гораздо проще рассмотреть и сфотографировать, не потревожив.

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Кроме того, в это время года можно увидеть птиц одного вида в разном оперении. Так, на фото, сделанных в конце октября–ноябре, видны взрослый самец свиязи, уже полностью перелинявший в брачный наряд, взрослая самка и молодой самец. Последнего можно узнать по нескольким серым перышкам со струйчатым рисунком, которые характерны только для самцов.

Заметили также самца шилохвости, который уже полностью перелинял в брачный наряд, хотя в других водоемах даже спустя почти три недели встречались самцы с остатками оперения внебрачного наряда. Этот вид птиц занесен в Красную книгу Петербурга.

Фото предоставлено Комитетом по природопользованию Петербурга
Фото предоставлено Комитетом по природопользованию ПетербургаФото: Ирина Кондратьева (Санкт-Петербургский Клуб Фотоохотников ЛООиР)

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