От дыма на шахте в Кузбассе пострадали 43 человека, один скончался

В результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября один человек погиб и 43 пострадали, предположительно, от отравления угарным газом. Двое находятся в тяжёлом состоянии, 41 — в состоянии легкой и средней тяжести. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



На момент задымления, по предварительным данным, в шахте находились 285 человек. Из них 236 уже вывели на поверхность, продолжается эвакуация.



Причиной инцидента могло стать возгорание угольной пыли. По данным Ростехнадзора, в одном из вентиляционных штреков был зафиксирован взрыв. Обрушений нет.

