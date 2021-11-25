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От дыма на шахте в Кузбассе пострадали 43 человека, один скончался

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В результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября один человек погиб и 43 пострадали, предположительно, от отравления угарным газом. Двое находятся в тяжёлом состоянии, 41 — в состоянии легкой и средней тяжести. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На момент задымления, по предварительным данным, в шахте находились 285 человек. Из них 236 уже вывели на поверхность, продолжается эвакуация.

Причиной инцидента могло стать возгорание угольной пыли. По данным Ростехнадзора, в одном из вентиляционных штреков был зафиксирован взрыв. Обрушений нет.

Прокуратура начала проверку по факту задымления.

По данным NGS24, ООО «Шахта «Листвяжная» находится в Беловском округе. Предприятие входит в состав АО «СДС-Уголь», которое является учредителем шахты. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка составила 9,4 млрд руб., чистая прибыль — 836,7 млн.

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