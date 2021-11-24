По «Пушкинской карте» можно будет ходить в кино. Но только на российское

Президент предложил распространить программу «Пушкинская карта» на отечественный кинематограф. Об этом он сказал 24 ноября в ходе совещания с правительством, где обсуждалась успешность программы.



«Предлагаю использовать эти деньги еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных и документальных фильмов отечественного производства», — сказал Путин.



Глава правительства Михаил Мишустин добавил, что это решение дополнит уже действующие меры поддержки производства и проката отечественных кинофильмов. В прошлом году, рассказал премьер, сфера культуры была включена в перечень пострадавших отраслей. Кинотеатры получали ключевые меры поддержки: гранты на выплату зарплат в размере одного МРОТ, налоговые отсрочки и списания.

