По «Пушкинской карте» можно будет ходить в кино. Но только на российское

Президент предложил распространить программу «Пушкинская карта» на отечественный кинематограф. Об этом он сказал 24 ноября в ходе совещания с правительством, где обсуждалась успешность программы.
«Предлагаю использовать эти деньги еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных и документальных фильмов отечественного производства», — сказал Путин.
Глава правительства Михаил Мишустин добавил, что это решение дополнит уже действующие меры поддержки производства и проката отечественных кинофильмов. В прошлом году, рассказал премьер, сфера культуры была включена в перечень пострадавших отраслей. Кинотеатры получали ключевые меры поддержки: гранты на выплату зарплат в размере одного МРОТ, налоговые отсрочки и списания.
За 3 месяца со старта программы обладателями «Пушкинской карты» стали 3,2 миллиона человек. Примерно на 1 млрд рублей реализовано билетов на спектакли, выставки, концерты. Активнее всего картами пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Среди организаций Санкт-Петербурга больше всего покупали билеты в Мариинский театр и Эрмитаж.
С 1 января на карту будет зачисляться по 5 тысяч рублей. Сейчас номинал карты — 3 тысячи рублей.
Ранее «Фонтанка» подготовила подробную инструкцию, как получить «Пушкинскую карту» и кому она положена.