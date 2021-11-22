Сломали нос, брызнули из перцового баллончика. В Казани пассажиры без QR-кодов напали на кондукторов

В Казани 22 ноября продолжаются проверки QR-кодов у пассажиров общественного транспорта. Один из нарушителей ударил кондуктора автобуса №31 и брызнул ему в лицо из перцового баллончика, сообщает в понедельник «АиФ Казань».
О нападении рассказала и кондуктор автобуса 43-го маршрута. По словам женщины, пассажир использовал чужой проездной, а когда обман раскрылся, ударил ее по лицу.
«Когда я сказала, что водитель остановит автобус, молодой человек лбом ударил мне в лицо. Мы вызвали скорую, меня отвезли в горбольницу №7. У меня переломан нос и опух глаз. Мне наложили швы», — поделилась пострадавшая.
Ранее сообщалось, что число пассажиров без QR-кодов, высаженных из казанского транспорта, достигло почти 800. Пятерых забрала полиция. Один из пассажиров трамвая отказался показать код и выходить из салона, зато вызвал полицию сам, назвав действия кондуктора незаконными.
Проверки идут в связи с новыми правилами — в общественный транспорт в Татарстане теперь можно попасть только с QR-кодом о вакцинации.