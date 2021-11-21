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«Лада» в Барнауле застряла в поезде, и он понёс её за собой. Впечатляющее видео сняли очевидцы

В Алтайском крае в ДТП с поездом погиб человек

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Страшное ДТП произошло 21 ноября в окрестностях Барнаула.

Как сообщает местное ГУ МВД, около 16:30 на железнодорожном переезде у посёлка Ягодный ВАЗ въехал в грузовой железнодорожный состав. По предварительным данным, 48-летний водитель ВАЗа погиб. В машине он был один.

Западно-Сибирская железная дорога сообщила, что на перегоне Южный — Калманка был обнаружен зажатый между вагонами легковой автомобиль. Людей в нём не нашли.

Паблик «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте» публикует фотографии и видео. На записи видно, как поезд на высокой скорости несёт за собой застрявшую в нём машину. На фотографиях — уже остаток машины, зацепившийся за поезд. Видимо, остальные части машины вместе с человеком разметало по пути. Тело водителя, как пишут в паблике, тоже нашли не целиком.

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Эта авария произошла 21 ноября, в День памяти жертв ДТП. В этот же день много серьёзных ДТП произошло в Ленобласти, в том числе с погибшими.

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Комментарии (3)

-4°
Мужика твм разобрало, прям по питерски, на много з/ч
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Ох, представляю, сколько он автоматики по дороге попортил...
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