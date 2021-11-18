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На набережной Обводного канала в Петербурге обрушилась стена. Пострадал рабочий

На набережной Обводного канала в Петербурге на рабочего обрушилась стена

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Во время сноса старого здания на набережной Обводного канала, 118, в Петербурге частично обрушилась стена площадью приблизительно 20 «квадратов». Пострадал 31-летний рабочий.

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, инцидент произошел в шестом часу вечера. Мужчина получил множественные переломы, его госпитализировали.

«Поскольку дом в аварийном состоянии, чтобы не допустить жертв и угроз, сегодня его начали разбирать. В момент разбора подрядчик предположительно допустил несоблюдение техники безопасности, что стало причиной несчастного случая. Естественно, мы будем проводить работы по повышению техники безопасности», — сообщили в пресс-службе компании «Сити Строй Проект», ответственной за здание.

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