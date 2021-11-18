Великолепная десятка. Валерия Коростелева и ее зеленый «Собиратор»

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Как появился «Собиратор»

В 2011 году Валерия стала волонтером сообщества, цель которого — внедрение раздельного сбора и переработки отходов. «Это просто была экологическая тусовка, где мы делали какие-то междусобойчики, большие проекты, маленькие, постоянно что-то придумывали, собирали информацию, — рассказала она. — К 2017 году я поняла, что так действовать дальше невозможно — это несистемно. Постоянная команда сможет сделать гораздо больше».

Тогда Коростелева придумала, как можно монетизировать работу волонтеров, чтобы организация существовала не только на пожертвования. Так в 2018 году возник проект «Собиратор» — группа единомышленников, которая активно формирует общество осознанного потребления с помощью лекций, тренингов, консультаций и экскурсий, внедряет раздельный сбор отходов на предприятиях, вывозит вторсырье и собирает вещи для благотворительных организаций.



Это формат социального предпринимательства: деньги, вырученные от оказания услуг бизнесу или физическим лицам и продажи экотоваров идут на развитие проекта — это создание и обновление справочников, проведение волонтерских акций, просветительские мероприятия, работа экспертов.

— Самая большая сложность — найти деньги на проект. Для меня как руководителя было квестом каждый день искать средства на аренду, зарплату, оплату всех необходимых счетов, — поделилась Валерия. — Главным достижением я считаю то, что мы все равно вышли на самоокупаемость — несмотря на пандемию и 2020 год, который был для многих, даже устоявшихся компаний, испытанием. Не говоря уж о стартапе — тем более, социальном.

Работа в проекте стала основной деятельностью Коростелевой вплоть до того момента, как в апреле 2021 года она была вынуждена покинуть «Собиратор» после развода с мужем, вторым руководителем проекта.

Правильное поколение

В 2011 году в Санкт-Петербурге появилось сообщество «РазДельный сбор», а в 2014 году Валерия Коростелева открыла и возглавила Московское отделение Ассоциации.



Сегодня «РазДельный сбор» — это тысячи единомышленников во многих городах России.



Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Уже десять лет Валерия наблюдает, как растет и развивается эко-сообщество, привлекая все больше активных молодых людей, студентов и даже школьников.

— По данным исследований, одна из ценностей поколения Z, самого молодого и активного, — забота об окружающем мире и экологической безопасности, — заявила она. — Люди активно занимаются волонтерством в свободное время. Особенно к такой деятельности расположены женщины.

Валерия уверена в том, что именно действия простых граждан способны изменить государственную политику и вектор действий бизнеса в сторону большей экологической ответственности.

— Когда что-то декларируется сверху и насаждается, это очень часто воспринимается в штыки, подвергается сомнению. А то, что делают люди, искренне и качественно, воспринимается всегда «на ура», к этому больше доверия, к этому быстрее присоединяются другие. Поэтому я считаю, что действия даже одного человека, если их правильно прикладывать, способны свернуть горы, — считает экотренер.



Нажми на зеленую кнопку

— Я всегда говорю, что люди могут помогать эко-движению и вообще изменениям через проактивность, — рассказала Валерия. — У меня есть флешмоб «Эко-ревизоры». В нем люди подчеркивают какие-то хорошие изменения по экологическому направлению у различных организаций и, наоборот, пишут рекомендации, что хотелось бы изменить: например, чтобы служба доставки прекратила заворачивать в миллион пакетов какую-нибудь одну маленькую штучку.



Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Несмотря на то, что Валерия ушла из «Собиратора» и покинула пост лидера московского отделения движения «РазДельный сбор», она развивает свой инстаграм и сайт Rsbor-msk.ru, периодически публикует в соцсетях анонсы мероприятий.

— Если люди хотят помочь мне как одному из экспертов и очень опытному человеку в экологической теме и в эко-движении, задачи всегда найдутся, — подчеркнула она. — В основном это онлайн-задачи, потому что самое главное для меня — поддержание актуальности онлайн-справочников, чтобы люди могли получать самую достоверную информацию, что куда сдавать.

