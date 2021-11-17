Как сообщает 17 ноября «Интерфакс», во время осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице Собяин поручил сократить количество иностранных рабочих на стройках.
«Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — отметил он.
Гендиректор фирмы-подрядчика «Крост» Алексей Добашин уточнил, что за последний год количество строителей из-за рубежа, работающих на объектах компании, сократилось на 15%. При этом строители с хорошей квалификацией получают около 120–150 тысяч рублей. «Это зарплата для москвичей, не для мигрантов», — прокомментировал Собянин.
Ранее в Новой Москве четверо мужчин напали на отца с ребёнком. Как выяснилось со слов одного из задержанных, он и его братья приехали из Оренбурга.
Предварительно сообщалось, что в конфликте участвовали уроженцы Кавказа. После происшествия полицейские провели рейды в микрорайоне и проверили стройплощадки, задержав десятки мигрантов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что в нападении не было национальной подоплёки.
«Это зарплата для москвичей, не для мигрантов». Собянин поручил уменьшить количество иностранцев на столичных стройках
Сергей Собянин поручил сократить число мигрантов на московских стройках
Уменьшить количество мигрантов при строительстве домов по программе реновации в Москве предложил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник призвал принимать на работу специалистов из российских регионов.
Как сообщает 17 ноября «Интерфакс», во время осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице Собяин поручил сократить количество иностранных рабочих на стройках.