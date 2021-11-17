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Сотрудники ФСБ были в «Сенаторе» по делу об обнале полутора миллиардов через криптовалюту

«Фонтанка» выяснила, зачем 17 ноября сотрудники ФСБ приходили в бизнес-центр «Сенатор» на улице Кропоткина в Петербурге. По данным собеседника издания, речь идет о 171-й статье УК РФ.

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Визит силовиков в БЦ — это часть мероприятий, которые в данный момент проходят в Петербурге и Москве в рамках одного уголовного дела. Оно возбуждено по факту обналичивания средств через криптовалюту. Следствие полагает, что общий оборот обнальщиков составил около 1,5 млрд рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что сотрудники ФСБ блокировали вход в БЦ «Сенатор» несколько часов — с 8:30 до 13:00.

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Комментарии (8)

K_Lutsky
Вот и ответ зачем нужна крипта, зачем ее придумали)
Serg_I
Полтора миллиарда наличными - это же грузовой фургон!
bazafaka
таки к моим друзьям пришли ) мария нанатольевна уже сушит сухари? ))))
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