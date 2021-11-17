Что это было? Сотрудники ФСБ «навели суету» в БЦ «Сенатор» на Кропоткина

По словам петербурженки, в 8:30 у дверей уже стоял человек с нашивкой ФСБ и никого не пускал без каких-либо объяснений. Войти внутрь удалось лишь около 13:00.

Собеседник «Фонтанки», знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о том, что в БЦ работали силовики. Источник предположил, что они «искали очередного жулика», который обманул много людей. После всех мероприятий работников запустили в здание.



Администрация бизнес-центра пока не в курсе деталей и не знает, по какому конкретно поводу и в рамках какого уголовного дела сотрудники ФСБ навестили «Сенатор».

