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Что это было? Сотрудники ФСБ «навели суету» в БЦ «Сенатор» на Кропоткина

В петербургском бизнес-центре «Сенатор» работали силовики

Сотрудники Федеральной службы безопасности на несколько часов заблокировали доступ арендаторов в бизнес-центр «Сенатор» на улице Кропоткина в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 17 ноября рассказала читательница.

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По словам петербурженки, в 8:30 у дверей уже стоял человек с нашивкой ФСБ и никого не пускал без каких-либо объяснений. Войти внутрь удалось лишь около 13:00.

Собеседник «Фонтанки», знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о том, что в БЦ работали силовики. Источник предположил, что они «искали очередного жулика», который обманул много людей. После всех мероприятий работников запустили в здание.

Администрация бизнес-центра пока не в курсе деталей и не знает, по какому конкретно поводу и в рамках какого уголовного дела сотрудники ФСБ навестили «Сенатор».

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Комментарии (1)

антиваксер
надеюсь, что они провели обыск и изъяли подготовленное оборудование для проверки кукодов на входе в БЦ. работайте, братья!
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