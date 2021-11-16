Петербургу нашли нового школьного «шеф-повара». Место арестованного Барабанщикова заняла женщина

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, врио начальника Управления стала зампредседателя комитета по государственному заказу Алена Мироненко.



Мироненко работает в Смольном с 2019 года, после увольнения из администрации Центрального района, где она в должности замглавы курировала закупочный отдел и жилищную программу.

Место начальника Управления соцпитания находилось в статусе сироты два дня. Руководитель ведомства Алексей Барабанщиков был задержан на прошлой неделе и накануне арестован. Его подозревают в лоббировании интересов «Комбината социального питания Красносельского района». На предприятие с приходом Барабанщикова посыпались подряды на школьное питание. Победу в конкурсах комбинату обеспечивала, по версии следствия, фальшивая документация. Среди других фигурантов — бывшие директор комбината Ростислав Савинов и работавший на группу компаний «Конкорд» топ-менеджер Олег Лукин.