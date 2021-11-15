«Вечные» собрали с россиян 218 миллионов за уик-энд, возглавив прокат

Супергеройский блокбастер «Вечные» стал лидером кинопроката. Об этом говорит предварительная статистика кассовых сборов в России и СНГ, опубликованная 15 ноября на kinobusiness.com.



За уик-энд с 11 по 14 ноября фантастический боевик, срежиссированный Хлоей Чжао, собрал 218,6 млн рублей. Главные роли в нем сыграли Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумайл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Брайан Тайри Генри и Барри Кеган.



Сюжет «Вечных» рассказывает о команде наделенных суперспособностями инопланетян, которые много тысяч лет назад прибыли на Землю, чтобы защищать ее от постоянных атак монстров. После десятилетий мира и спокойствия они вынуждены снова объединиться, чтобы противостоять необъяснимому вторжению гигантских каракатиц.

