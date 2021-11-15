«Вечные» собрали с россиян 218 миллионов за уик-энд, возглавив прокат

Супергеройский блокбастер «Вечные» стал лидером кинопроката. Об этом говорит предварительная статистика кассовых сборов в России и СНГ, опубликованная 15 ноября на kinobusiness.com.
За уик-энд с 11 по 14 ноября фантастический боевик, срежиссированный Хлоей Чжао, собрал 218,6 млн рублей. Главные роли в нем сыграли Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумайл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Брайан Тайри Генри и Барри Кеган.
Сюжет «Вечных» рассказывает о команде наделенных суперспособностями инопланетян, которые много тысяч лет назад прибыли на Землю, чтобы защищать ее от постоянных атак монстров. После десятилетий мира и спокойствия они вынуждены снова объединиться, чтобы противостоять необъяснимому вторжению гигантских каракатиц.
Вторую и третью строчки рейтинга с огромным отрывом от «Вечных» занимают два мультфильма — отечественный «Кощей. Начало» со сборами 29,6 миллиона рублей и американский «Неисправимый Рон» со сборами 23,3 миллиона рублей.
«Кощей. Начало» — первая полнометражка по вселенной мультсериала «Сказочный патруль» о четырёх юных волшебницах, приехавших из Волшебного колледжа в город Мышкин на практику. В нем рассказывают о молодости известного персонажа русских сказок Кощея до того, как он стал Бессмертным.
«Неисправимый Рон» — о мальчике Барни, мечтающем об умном роботе, который есть у всех его сверстников. Когда ему дарят бракованное изделие, он не собирается от него отказываться.
Раньше «Фонтанка» рассказывала, почему «Вечные» — самый рискованный из всех фильмов Marvel.