Ужасные греки уже не те. Как баскетбольный «Зенит» расправился с одним из ведущих клубов Евролиги

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Баскетбольный «Зенит» завершил прошлый сезон настолько достойно, насколько это возможно с учетом финансовых возможностей клуба. Пошумели и Евролиге, где дальше четвертьфинала не пустила «Барселона», и в Единой Лиге ВТБ, где в полуфинале уступили ЦСКА - единственному сопернику в России, которому не стыдно проиграть. Генеральному директору «Зенита» Александру Церковному в интервью «Фонтанке» не пришлось даже лукавить - по сути петербуржцев остановили две лучшие команды. Но вот стартовал новый сезон и хочется чего-то большего. Признаться, достойные поражения надоели не только футбольным болельщикам.



Первый шаг в этом направлении был сделан почти сразу - сохранили главного тренера Хавьера Паскуаля, при котором «Зенит» заставил уважать себя всю Европу. Сделать то же самое со своим лидером на паркете, разыгрывающим Кевином Пангосом, который рвался в НБА, не удалось. Взамен сине-бело-голубые приобрели Шабазза Напьера. На бумаге это была хорошая сделка. Напьер отлично показал себя перед самым стартом сезона в финале Кубка Кондрашина и Белова против ЦСКА. Особенно американец был хорош в связке с Джорданом Лойдом. Но жизнь щелкнула пальцами и растворила в воздухе все планы Хавьера Паскуаля, а вместе с ними, казалось, и надежды болельщиков. Напьер получил травму перед самым стартом сезона и так до сих пор не вернулся на паркет, хотя, говорят, что случится это должно уже совсем скоро. Но не бывает худа без добра.

В прошлом сезоне у «Зенита» была явная проблема с чрезмерной зависимостью от Пангоса: если у канадца не шла игра, у его парнеров начиналась легкая паника. Здесь же пришлось сразу придумывать запасной план. Тут Паскуаль показал себя настоящим красавчиком. Он сделал игру более командной, сумел заставить игроков активнее двигать мяч и это дало результат: 5 побед в 8-ми матчах в Евролиге, в том числе победа над действующим победителем турнира - турецким «Анадолу Эфес». На очереди был греческий «Олимпиакос», идущий пока третьим в таблице.



Болельщики «Олимпиакоса» это отдельная история. Еще недавно их приезда ждали с ужасом во всех городах Европы. Греки умели зажечь.

Сейчас в связи с более строгими мерами безопасности на большинстве европейских стадионов такое представить уже трудно. К тому же в Петербург приехали в основном семейные люди. «Фонтанка» встретила пару, которая прилетела в город буквально за полтора часа до игры на «СИБУР Арене» с Крита.

«Мы болеем за «Олимпиакос» уже много лет. Стараемся ездить на все выездные матчи. А тут удалось совместить поездку в Петербург к моей подруге и этот матч. На самом деле такие выходки греческих фанатов бывают довольно редко, но они сразу попадают в прессу, потому что это никому не нравится», - заступилась за соотечественников греческая болельщица Мария.

Еще одним фанатом «Олимпиакоса» на «Сибур-Арене» неожиданно оказался Никита из Москвы. Раньше он болел за подмосковный «Триумф», но после того, как команда обанкротилась и переехала в Санкт-Петербург, став как раз «Зенитом», Никита отдал свое сердце греческому клубу.



«Дело в том, что я еще болею за футбольный московский «Спартак», а у этих команд одинаковые красно-белые цвета», - объяснил он свое решение.

Баскетбольных одноклубников приехал поддержать тренер футбольного «Зенита» Анатолий Тимощук. Он частый гость на «СИБУР Арене», в то время, как известный игрок «Что? Где? Когда?» и обладатель «Хрустальной совы» Михаил Мун пришел на игру с оранжевым мячом лишь во второй раз в своей жизни.

«Вот пришел посмотреть, почему баскетбол называют самой лучшей игрой с мячом. Баскетбол и «Что? Где? Когда?» на самом деле во многом похожи. У нас играют капитан и пять знатоков, а в баскетбол - тренер и пять баскетболистов. И тренер в баскетболе тоже полноценный участник матча, как и капитан у нас. Я вижу, что тренер в баскетболе своими решениями тоже постоянно влияет на конкретные игровые ситуации, а не как в футболе, где тренерская роль более стратегическая. Еще что роднит две наши игры – небольшое количество времени на принятие решения: у нас минута, у вас полминуты», - заявил Михаил Мун.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сама игра большую часть времени шла под диктовку «Зенита». Опять без Пангоса и опять очень строго в обороне и очень активно в нападении. Петербуржцы с самого начала показали, что будут играть с позиции силы, хотя на бумаге греки были сильнее буквально по каждой позиции. Но не было ни минуты, чтобы гости вели в счете.

По итогам первой четверти «Зенит» вел 25:22. Во второй петербуржцы только наращивали давление и ушли на большой перерыв при счёте 49:43 в пользу «Зенита».

Лишь в третьем игровом отрезке греки сумели почти полностью отыграть отставание, позволив сине-бело-голубым набрать только девять очков против 14 у себя. Но в четвёртой десятиминутке «Зенит» вновь вернулся в игру и довел дело до победы 84:78. Красивую точку поставил Миндаугас Кузминскас, забив сверху и повиснув на кольце за пару секунд до финальной сирены. Сопернику было уже все равно.

Самым результативным в составе победителей стал Коннер Фрэнкамп с 16 очками. У гостей отличился Томас Уолкап (17 очков).

«У нас было слабое выступление, особенно в защите. В третьей четверти мы улучшили игру, но нам требовалось намного больше, мы должны были лучше двигать мяч, совершать больше точных бросков. Мы совершили много глупых ошибок в четвертой четверти и отдали победу сопернику», - сокрушался после матча главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас.



Наставник «Зенита» отметил, что команда проявила свои лучшие стороны.

«Сегодня мы играли хорошо и в защите, и в нападении. Лишь в третьей четверти немного расслабились и совершили семь потерь, но в остальном мы контролировали игру. В последней четверти мы воспользовались их слабыми сторонами. Возможно, это наша лучшая домашняя игра этого сезона», - подчеркнул Хавьер Паскуаль.

Теперь у команд с третьего по седьмое места одинаковое количество побед - по шесть и лишь по разнице мячей «Зенит» все еще идет на седьмой строчке. Но это может измениться уже скоро. 17 ноября петербуржцы снова играют дома против немецкой «Альбы» - одного из аутсайдеров сезона.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»