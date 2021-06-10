Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Баскетбольный клуб «Зенит» противоречиво завершил сезон. С одной стороны, команда из Петербурга впервые выиграла регулярный чемпионат и вышла в плей-офф Евролиги. С другой – ожидания от игры в плей-офф были явно выше. Об этом и о будущем команды рассказал генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный.



Фото: БК «Зенит» Поделиться Поделиться







- Как вы в целом оцениваете прошедший сезон?

- Мы, конечно, ждали, что результаты будут чуть лучше. В Единой лиге ВТБ мы планировали быть в финале. И абсолютно не планировали, что после первого места в регулярном сезоне нам придется играть с ЦСКА уже в полуфинале. Этот сезон получился исключением из правил. И тут надо понимать, что ЦСКА, несмотря на проблемы с составом и прочие трудности, по-прежнему гораздо опытнее и сильнее нас. Они победили заслужено. В Евролиге наши планы тоже были немного другими. В течение сезона мы поняли, что можем выступить лучше, чем планировали. И все шло к тому, что мы должны были занять достаточно выгодную позицию перед стартом плей-офф. Но это Евролига и тут много факторов, которые влияют на результат.



Простой пример. Если исходить из прошлых сезонов Евролиги, для попадания в плей-офф достаточно 17 побед. 18 побед - это уже стопроцентная гарантия выхода в следующую стадию и даже не с восьмого-седьмого места, а выше. В этом году, чтобы выйти в плей-офф нам понадобилось одержать 20 побед. Мы остались в одной победе от того, чтобы занять четвертое-пятое место и всего в четырех победах от первого места. То есть все было очень плотно и очень непредсказуемо. Получается, что в обоих турнирах нас остановили две лучшие команды Европы, если исходить из результатов регулярного сезона. Хотя, конечно, шансы были в том числе и в Евролиге. Думаю, что с «Барселоной» мы провели интересную серию для всей Европы. А были бы у нас в строю все игроки, результат мог быть другим.

- То есть все это невероятное и немного трагическое стечение обстоятельств?

- Наш тренер, кажется, назвал это невезением. Наверное, что-то тут есть. Немного не хватило удачи. Со своей стороны мы сделали все. Но везет сильнейшим. Против таких команд, как ЦСКА и «Барселона», единственное, за счет чего мы можем выиграть – это сумасшедшая самоотдача. С точки зрения состава нам с ними сложно соперничать. Оставшись на серию с ЦСКА без основного центрового Артураса Гудайтиса, без ключевого игрока, которым является наш капитан Матеуш Понитка, и он же, возможно, единственный, кто может защищаться против Клайберна, шансов мы сохранили очень немного. Но мы сделали все, что могли. Думаю, что и наши болельщики убедились в этом на примере второго матча с двумя овертаймами. Но с ЦСКА всегда очень сложно играть. Там очень хороший подбор игроков и грамотный тренер который умело использовал свои преимущества, в том числе и в размере игроков.



- И в давлении на судей.



Вполне дружелюбно все было после игры



Просто Итудис спросил у арбитра, сможет ли он уснуть сегодня ночью



Никакого излишнего контакта



Никакой дисквалификации быть не может pic.twitter.com/aK8GUTXHh4 — Семён Галькевич (@galkevich32) May 20, 2021

- Ну, я считаю, что судейство было адекватным и корректным. Судейство не имеет отношения к итоговому результату. Наш полуфинал обслуживали рефери высокой квалификации с опытом Евролиги.

- Ситуация, как вы уже заметили, в этом сезоне действительно получилась необычной: вы впервые в истории заняли первое место в регулярке, но в плей-офф играть с ЦСКА пришлось уже в полуфинале. Ближе к концу сезона, когда вы смотрели в турнирную таблицу, не было ощущения, что происходит какая-то подстава?

- Особенность этого сезона – постоянные переносы игр. Это привело к тому, что концовка сезона получилась не совсем логичной. Безусловно, ни в коем случае матч, который может решить судьбу итоговых мест среди лидеров, не может играться в последнем туре. А если такое происходит, другие команды должны в последнем туре играть одновременно. В данном случае, ситуация зависела от игры «Локомотив» - УНИКС и в идеале, параллельно, мы должны были бы играть с ЦСКА. Тем более, что наш матч был не так давно и ничего не мешало перестроить календарь так, чтобы эти игры прошли одновременно. В итоге, ЦСКА в этот день играл против «Нижнего Новгорода», мы вообще уже закончили регулярный турнир, а две команды имели возможность повлиять на итоговое положение в турнирной таблице. Такая ситуация со стороны могла выглядеть неоднозначно, поэтому хотелось бы, чтобы подобные случаи никогда больше не повторялись.



- Переподписание тренера, да еще и на три года говорит о том, что вы всем довольны?

- Это говорит о том, что мы считаем Хавьера Паскуаля лучшим тренером для «Зенита» на ближайшие три года минимум.



- Все предыдущие годы «Зенит» почти полностью менял состав в межсезонье. Как сейчас будет строиться команда?

- Команда принесла результат. Мы понимаем, что у этой команды и с этим тренером есть перспективы развития. Мы убедились в течение сезона, что квалификация команды в течение сезона стала выше. Естественно, одна из причин положительного результата – это сыгранная команда. Безусловно, мы сделаем все, чтобы сохранить лучших и усилить другие позиции.

- В процентах можете сказать, насколько сменится состав?

- Тут не все зависит от клуба. У игроков есть агенты, семьи, есть баскетбольный рынок. После этого сезона игроки «Зенита» стали очень привлекательными для других клубов, в том числе и таких, которые могут сделать намного более выгодные предложения, чем можем позволить себе мы. Поэтому здесь комплекс факторов. Мы хотим сохранить большую часть команды. Но насколько это у нас получится? Вот у нас получилось сохранить капитана, и я считаю, что это очень хороший задел на будущее. Он наш ключевой игрок. Давайте чуть-чуть подождем.



- Понятно, что цифры вы не скажете, но контракт Понитки стал лучше с финансовой точки зрения?

- Это тот случай, когда обе стороны очень хотели продолжить сотрудничество. Да, его контракт стал лучше. Он это заслужил.

- В прошлое межсезонье вы говорили, что бюджет стал меньше на 20 процентов. Сейчас как обстоят дела?

- Бюджеты – это вообще сложная штука. Пока единственная лига, которая официально открывает бюджеты клубов - это Единая лига ВТБ. Принято озвучивать общую цифру бюджета, но нужно смотреть глубже. Клубы могут быть примерно с одним и тем же бюджетом, но иметь совершенно разные зарплатные ведомости. У каких-то клубов есть в оперативном управлении своя арена, кто-то вынужден как мы арендовать «СИБУР Арену» и «Юбилейный». У кого-то молодежный проект идет за счет региона, а кто-то сам вкладывает в это дело. У кого-то штат маркетинга 100 человек, а у кого-то 20. Поэтому это очень сложный вопрос. Сравнивать бюджеты европейских и российских клубов вообще сложно и где-то не совсем корректно: у нас разные системы налогообложения, разные федеральные законы и системы финансирования. Ну а обыватель чаще всего не вдается в подробности и рассуждает по бюджету только о возможностях зарплатных цифр основной команды.



- Исходя из официальных данных, у «Зенита» третий бюджет в лиге. Соответственно, люди ждут, что вы будете всегда идти в числе лидеров.

- Мы с этим согласны. Мы готовы идти даже первой командой, и все для этого делаем.

- У болельщиков к вам, как и к футбольному «Зениту», есть одна глобальная претензия: в числе лидеров нет своих воспитанников. В Евролиге, где нет лимита, в стартовом составе зачастую выходили одни иностранцы. БК «Зенит» существует уже семь лет. Почему до сих пор ни одного нового Кириленко и Белова не вырастили?

- Нужно время. Клуб молодой. Семь лет – это не так много. Мы серьезно занялись подготовкой собственного резерва с момента организации академии баскетбола. Для того, чтобы вырос свой игрок высокого уровня, он должен иметь возможность себя реализовать. Недостаточно найти талантливого ребенка. Нужно создать условия. Поэтому мы создали бесплатные группы начальной подготовки по Санкт-Петербургу, и мы будем эту сеть расширять. Это самые маленькие зенитовцы, которые могут попробовать себя в баскетболе под руководством тренеров, которым мы также помогаем с повышением квалификации. У нас есть утвержденная программа, рассчитанная на три года, по которой эти дети занимаются. Мы ее разработали специально совместно с университетом Герцена на основании федеральных стандартов. То есть у нас есть методические пособия, эксперты, педагоги, которые следят за тем, как ребята занимаются. У нас организован соревновательный процесс. Это первое звено, которое позволяет выявить одаренных детей. А дальше это их развитие. У нас есть плотное взаимодействие со спортивными школами Петербурга, где баскетбол находится на высоком уровне. Мы их поддерживаем, а они нам помогают с дальнейшим воспитанием игроков. Вместе со спортивными школами и училищем олимпийского резерва у нас три команды играют в детско-юношеской баскетбольной лиге. Дальше есть молодежная команда, а дальше это команда Суперлиги, которую, я думаю, мы через сезон заявим, когда у нас подрастут игроки. Поэтому на это нужны годы. А чтобы кто-то быстро появился, нужного у кого-то игрока переманить. Мы же стараемся делать ставку все-таки на баскетболистов из Петербурга, которых в нашей академии основная масса.



- Три года назад, когда мы с вами встречались впервые, на вопрос о задачах, который вы должны были решить в «Зените» вы ответили следующее: «Повысить эффективность работы клуба, выстроить менеджмент, улучшить работу с болельщиками, с продвижением клуба, улучшить условия, в которых клуб работает, дать результат по всем направлениям». Получилось что-то из этого сделать за три года?

- Нет предела совершенству, но я считаю, что мы достаточно хорошо продвинулись. Мы постарались сделать все чтобы «Зенит» стал лучше. Наш менеджмент и работа всего клуба теперь соответствует стандартам требований Евролиги. Три года назад у «Зенита» не было своей тренировочной базы вообще. Мы занимали площади интерната футбольного клуба «Зенит», а в середине сезона 2018/19 вынуждены были и их освободить. Сейчас у нас есть Академия баскетбола, где есть все условия для каждой из команд, для каждого игрока, в том числе, для восстановления и реабилитации игроков. Но мы не остановимся и продолжим развиваться.

Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

