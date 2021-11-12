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Почти без осадков. Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в грядущие выходные

В городе будет сухо, а в Ленобласти ожидается мокрый снег.

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какой погоды ожидать горожанам в грядущие выходные. Суббота и воскресенье, по его словам, будут «спокойными», обойдется почти без осадков.

Как сообщил эксперт 12 ноября, завтра столбик термометра окажется в пределах от трех до пяти градусов со знаком плюс, послезавтра станет незначительно холоднее — ожидаются +1-3 градуса.

Атмосферное давление, добавил Колесов, будет расти, ветра быть не должно. Хотя в Петербурге будет более-менее сухо, в восточных районах Ленинградской области возможны осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Синоптик предупредил, что самым холодным, скорее всего, станет понедельник. Днем температура воздуха в Петербурге будет около нуля. Со вторника новый циклон, по словам метеоролога, принесет теплый воздух.

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