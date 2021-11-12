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В Минобороны РФ заявили, что создали БАД, который снижает концентрацию коронавируса в организме

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Биологически активную добавку, которая способна снижать концентрацию коронавируса в организме у пациента, создали ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Об этом 11 ноября рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

«После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации. Эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, основными ингредиентами разрабатываемых в 27-м ЦНИИ БАДов являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения.

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Комментарии (9)

90704750974509
Ой, боюсь раскрыть главную тайну: основной компонент - "ОН"! Т.е., ц2аш5оаш - спирт этиловый. Конечно, он убивает 100% микробов и вирусов! ХD
258899861
Скушай заячий помет, он ядреный, он проймет.
cucumba
"Спробуй заячий помет! Он - ядреный, он - проймет! И куды целебней меду, Хоть по вкусу и не мед. Он на вкус хотя и крут, И с него бывает мрут, Но какие выживают - Те до старости живут!"
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