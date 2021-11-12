В Минобороны РФ заявили, что создали БАД, который снижает концентрацию коронавируса в организме

Биологически активную добавку, которая способна снижать концентрацию коронавируса в организме у пациента, создали ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Об этом 11 ноября рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

«После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации. Эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».