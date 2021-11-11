Хозяйка петербургской квартиры обвинила агента по продаже недвижимости в избиении. Он говорит, что просто защищался

Продажа квартиры в Петербурге обернулась дракой и взаимными претензиями. Владелица утверждает, что агент покупателя ее избил, он возражает — просто защищался.
Как рассказала «Фонтанке» 11 ноября читательница, проблема возникла, когда они с агентом решили расторгнуть сделку на продажу ее апартаментов. Якобы сотрудник агентства «Александр недвижимость» незаметно включил диктофон и стал «выводить» женщину на слова о том, что сделка сорвалась по ее вине, чтобы она выплатила неустойку.
«Показать телефон отказался. Я сказала, разговор окончен, решила уходить. Он сказал, что никуда не уйдет и отказался отдать ключи от квартиры. Его вещи лежали в коридоре, я решила сама забрать ключи, взяла его рюкзак, мы начали перетягивать его друг у друга. Подруга позвала соседа, агент не захотел при свидетелях показать, что ключей у него нет», — говорит участница конфликта.
По словам женщины, она выхватила рюкзак, взяла оттуда ключи, выкинула за дверь вещи агента и выставила его из квартиры. Затем она увидела в глазок, что мужчина якобы что-то пишет на двери, и вышла к нему.
«Пролитым супом, который был в выброшенных вещах, писал нецензурное. Говорю, стирайте, а он начал бить. Я позвала на помощь, прибежали соседи, вызвали скорую и полицию. Его забрали в отделение, меня повезли в больницу. У меня подозрение на перелом носа, все опухшее, отек над глазом, руки разбиты», — заявляет пострадавшая.
У агента другая версия: он говорит, что хозяйка первая «кинулась на него с кулаками», а он защищался. Якобы в квартире вместе с подругой женщина выкручивала ему руки, насильно удерживала, порвала сумку, а сосед помогал его держать.
«Я сейчас в отделении полиции, буду писать заявление о насильном удержании. Я ее не бил, на двери ничего не писал. Она вышла из квартиры и продолжила наседать за то, чего я не делал. Я защищался, оттолкнул ее, она случайно ударилась о стену», — говорит мужчина.