Хозяйка петербургской квартиры обвинила агента по продаже недвижимости в избиении. Он говорит, что просто защищался

Продажа квартиры в Петербурге обернулась дракой и взаимными претензиями. Владелица утверждает, что агент покупателя ее избил, он возражает — просто защищался.

Как рассказала «Фонтанке» 11 ноября читательница, проблема возникла, когда они с агентом решили расторгнуть сделку на продажу ее апартаментов. Якобы сотрудник агентства «Александр недвижимость» незаметно включил диктофон и стал «выводить» женщину на слова о том, что сделка сорвалась по ее вине, чтобы она выплатила неустойку.

«Показать телефон отказался. Я сказала, разговор окончен, решила уходить. Он сказал, что никуда не уйдет и отказался отдать ключи от квартиры. Его вещи лежали в коридоре, я решила сама забрать ключи, взяла его рюкзак, мы начали перетягивать его друг у друга. Подруга позвала соседа, агент не захотел при свидетелях показать, что ключей у него нет», — говорит участница конфликта.