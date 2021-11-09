Минпромторг хочет повысить утильсбор на новые электромобили в 9 раз

Минпромторг России предложил в новом году повысить утилизационный сбор для электромобилей. Для новых он может вырасти почти в девять раз, для подержанных — почти в четыре раза. Но отечественные машины от этого не подорожают, считают в ведомстве.
Согласно проекту постановления, опубликованному 9 ноября на портале проектов нормативно-правовых актов, с начала 2022 года коэффициент к базовой ставке утильсбора для новых электрокаров предлагается повысить с нынешних 1,63 до 14,4, а для машин старше трех лет — с 6,1 до 24,1. При этом в министерстве рассчитывают, что роста цен на отечественные машины это не повлечет, так как потери будут компенсироваться пропорциональным увеличением господдержки программ стимулирования спроса, пишет ТАСС.
Изменения предлагаются и для расчета утильсбора на машины, которые ввозят в Россию физические лица для личного пользования. В пояснительной записке говорится, что ставка утилизационного сбора в таком случае составит не более 4,5 тысяч рублей для новых и не более 6,5 тысяч рублей для подержанных автомобилей. При этом коэффициенты утильсбора для таких машин сейчас составляют составляют 0,17 и 0,26 соответственно, а размер базовой ставки равен 20 тысячам рублей, то есть ставка должна вырасти и тут.