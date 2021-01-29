Утилизационный сбор для автомобилей в России повысят на 25% до конца квартала

Ставки утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили в России планируют повысить на 25% уже в первом квартале 2021 года. В Минпромторге рассчитывают, что роста цен на российские автомобили это не вызовет.



Как сообщает 29 января ТАСС, глава Минпромторга Денис Мантуров на вопрос журналистов, произойдет ли повышение ставок утильсбора уже в первом квартале этого года, ответил: «Да, конечно». «Надеюсь, что в ближайшее время», — отметил он.

Ранее в январе Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, в котором предлагается увеличить базовую ставку утилизационного сбора на 25%. Для легковых машин она вырастет с 20 до 25 тысяч рублей, а для тяжёлых грузовиков и прицепов — со 150 до 187,5 тысяч рублей. О возможности повышения утильсбора в правительстве говорили еще в ноябре.