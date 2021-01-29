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Утилизационный сбор для автомобилей в России повысят на 25% до конца квартала

Ставки утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили в России планируют повысить на 25% уже в первом квартале 2021 года. В Минпромторге рассчитывают, что роста цен на российские автомобили это не вызовет.

Как сообщает 29 января ТАСС, глава Минпромторга Денис Мантуров на вопрос журналистов, произойдет ли повышение ставок утильсбора уже в первом квартале этого года, ответил: «Да, конечно». «Надеюсь, что в ближайшее время», — отметил он.

Ранее в январе Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, в котором предлагается увеличить базовую ставку утилизационного сбора на 25%. Для легковых машин она вырастет с 20 до 25 тысяч рублей, а для тяжёлых грузовиков и прицепов — со 150 до 187,5 тысяч рублей. О возможности повышения утильсбора в правительстве говорили еще в ноябре.

В министерстве рассчитывают, что роста цен на автомобили российского производства увеличение утильсбора не спровоцирует, поскольку будет компенсироваться пропорциональным ростом господдержки отраслевых программ стимулирования спроса.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления России в ВТО. Он установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но локализованным автопроизводителям предоставили промышленные субсидии. Их получают подписавшие специальный инвестиционный контракт (СПИК) автоконцерны (это подавляющее большинство заводов в стране). В декабре прошлого года было решено дифференцировать эти субсидии в зависимости от целевого уровня локализации.

Сбор повышался уже трижды. Его базовая ставка для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов — 15 тысяч. Традиционно правительство при повышении сбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.

С 1 января 2020 года для новых малолитражек с объемом двигателя до одного литра коэффициент вырос с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от одного до двух литров он увеличился с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); с двигателем от двух до трех литров — с 6,3 до 14,08 (на 123,5%); с двигателем от 3 до 3,5 литра — с 5,73 до 12,98 (на 126,5%). На новые автомобили с объемом двигателя свыше 3,5 литра рост сбора составил 145% — коэффициент вырос с 9,08 до 22,25. В конце 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров допускал возможность очередной индексации утилизационного сбора в 2021 или 2022 году.

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