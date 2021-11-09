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Начались съемки сериала о вспышке ВИЧ в СССР, в основе — реальные события

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В Москве и Волгограде начались съемки сериала о вспышке ВИЧ в СССР «Нулевой пациент». Об этом 9 ноября рассказали на «Кинопоиске», который и выпустит проект.

Сюжет «Нулевого пациента» основан на реальных событиях, которые произошли в детской областной больнице Элисты в 1980-е годы. Тогда из-за халатности медработников, которые не дезинфицировали шприцы и другое медицинское оборудование, было заражено более 70 детей и несколько взрослых.

Главную роль героического врача, который руководит расследованием массового заражения, исполнит Никита Ефремов. Также в сериале сыграют Павел Майков, Аскар Ильясов, Игорь Гордин и другие актеры. Режиссерами станут Сергей Трофимов («Вертинский») и Евгений Стычкин («Контакт»). Сценарий написал Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод»).

Премьера сериала, над которым работает продюсерская компания «Среда», состоится весной 2022 года.

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Комментарии (1)

Sergik7
Недавно узнал, что нутрициологи из сетевых компаний стали назначать терапию бадами для лечения ВИЧ и ковид.
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