Начались съемки сериала о вспышке ВИЧ в СССР, в основе — реальные события

В Москве и Волгограде начались съемки сериала о вспышке ВИЧ в СССР «Нулевой пациент». Об этом 9 ноября рассказали на «Кинопоиске», который и выпустит проект.



Сюжет «Нулевого пациента» основан на реальных событиях, которые произошли в детской областной больнице Элисты в 1980-е годы. Тогда из-за халатности медработников, которые не дезинфицировали шприцы и другое медицинское оборудование, было заражено более 70 детей и несколько взрослых.



Главную роль героического врача, который руководит расследованием массового заражения, исполнит Никита Ефремов. Также в сериале сыграют Павел Майков, Аскар Ильясов, Игорь Гордин и другие актеры. Режиссерами станут Сергей Трофимов («Вертинский») и Евгений Стычкин («Контакт»). Сценарий написал Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод»).