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В первую неделю после «ковикул» за водителями в Петербурге проследят с удвоенными усилиями

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Список адресов, по которым за соблюдением водителями ПДД в Петербурге будут следить передвижные камеры, на второй неделе ноября стал длиннее в два раза.

Комитет по информатизации и связи Петербурга 8 ноября опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на период с 8 по 14 ноября. Если ранее он состоял из 20 пунктов по одному-двум адресам, то на этой неделе — первой после нерабочих дней — лихачей на аварийно опасных участках будут «ловить» 40 комплексов. К уже традиционным в этом списке дорогам, вроде Витебского и Московского проспектов, Таллинского, Пулковского и Московского шоссе или Октябрьской и Выборгской набережных, добавились, например, Приморское шоссе, Лахтинский проспект, проспект Ветеранов и набережная Макарова. Проследят за водителями на крупных магистралях в Сестрорецке, Репино, Комарово, Петро-Славянке, Металлострое и Петергофе.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга
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Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.

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Комментарии (2)

dimas062
Нужно больше золота, милорд!
Бабаха
А почему Ф молчит о запрете посещения стоматологий в Ленобласти без QR?
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