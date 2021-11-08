В первую неделю после «ковикул» за водителями в Петербурге проследят с удвоенными усилиями

Список адресов, по которым за соблюдением водителями ПДД в Петербурге будут следить передвижные камеры, на второй неделе ноября стал длиннее в два раза.



Комитет по информатизации и связи Петербурга 8 ноября опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на период с 8 по 14 ноября. Если ранее он состоял из 20 пунктов по одному-двум адресам, то на этой неделе — первой после нерабочих дней — лихачей на аварийно опасных участках будут «ловить» 40 комплексов. К уже традиционным в этом списке дорогам, вроде Витебского и Московского проспектов, Таллинского, Пулковского и Московского шоссе или Октябрьской и Выборгской набережных, добавились, например, Приморское шоссе, Лахтинский проспект, проспект Ветеранов и набережная Макарова. Проследят за водителями на крупных магистралях в Сестрорецке, Репино, Комарово, Петро-Славянке, Металлострое и Петергофе.