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Смольный предупреждает, где в нерабочие дни за водителями присмотрят передвижные камеры

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Комитет по информатизации и связи Петербурга публикует адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД с 1 по 7 ноября. Даже в нерабочие дни камеры будут следить за соблюдением скоростного режима на аварийно-опасных участках дорог.

Как сообщает Городской мониторинговый центр, передвижные комплексы контроля скорости будут работать, в частности, на участках Витебского, Московского, Ленинского и Товарищеского проспектов, проспекта Обуховской Обороны, Пулковского, Московского, Таллинского и Митрофаньевского шоссе, на Парашютной улице и улице Типанова, Выборгской, Октябрьской, Свердловской и Петроградской набережных, набережной Обводного канала. Места дислокации камер определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга
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Адреса работы всех комплексов фиксации нарушений ПДД в Петербурге публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра, а также в его группах в соцсетях.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга

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