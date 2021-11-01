Смольный предупреждает, где в нерабочие дни за водителями присмотрят передвижные камеры

Комитет по информатизации и связи Петербурга публикует адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД с 1 по 7 ноября. Даже в нерабочие дни камеры будут следить за соблюдением скоростного режима на аварийно-опасных участках дорог.



Как сообщает Городской мониторинговый центр, передвижные комплексы контроля скорости будут работать, в частности, на участках Витебского, Московского, Ленинского и Товарищеского проспектов, проспекта Обуховской Обороны, Пулковского, Московского, Таллинского и Митрофаньевского шоссе, на Парашютной улице и улице Типанова, Выборгской, Октябрьской, Свердловской и Петроградской набережных, набережной Обводного канала. Места дислокации камер определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.