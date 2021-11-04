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«Доработка проекта не планировалась». В Смольном объяснили, почему не могут дать денег на памятник жертвам теракта

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Оплата работ по установке мемориала «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище в Петербурге за счёт бюджета была бы нецелевым использованием средств. Сумму родственники жертв теракта с чиновниками заранее не обговорили.

Ситуацию с невозможностью выделить 3,5 млн на мемориал в память о жертвах теракта над Синаем «Фонтанке» 3 ноября прокомментировали в Смольном. Четыре года назад, когда на кладбище установили надгробный камень, чиновники через комитет соцполитики выделили фонду 2,2 млн рублей на «возмещение затрат, связанных с изготовлением памятника». «Внешний вид памятника был согласован Фондом, доработка проекта не планировалась», — рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

По его словам, вопрос про обновление мемориала главой фонда «Рейс 9268» был поднят год назад. По замыслу и на практике памятник дополнили стелами с фотографиями жертв. «Часть затрат на установку стел, на которых планировалось размещение фотографий, было решено возместить за счет средств субсидии, предоставленной Фонду в 2021 году, — отметили в Смольном и добавили, что это 133 тысячи рублей на проект обновления мемориала: — Финансирование дополнительных работ, которые не были заявлены в смете в рамках данной субсидии, носит нецелевой характер и не может быть произведено за счет средств бюджета города».

Есть и ещё одна формулировка: «...требуемый объем финансовых средств не был заранее согласован с исполнительными органами государственной власти».

Как сообщалось ранее, главе фонда Ирине Захаровой отказ в оплате работ объяснили отсутствием средств в бюджете — город потратился на борьбу с коронавирусом.

«Сложенные крылья» обновили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а торжественно открыли на шестую годовщину со дня теракта. Ответ с отказом оплатить работы Захаровой пришёл на следующий день после памятных мероприятий. По ее словам, ей давали обещание возместить затраты, но только устно. Строила мемориал в долг компания «Агра», которая обслуживает кладбище. Чиновники попросили оплатить счёт меценатов и бизнесменов.

31 октября 2015 года вскоре после вылета из Шарм-Эль-Шейха в хвостовой части самолета «Когалымавиа» произошел взрыв самодельной бомбы. Самолет рассыпался на части, не выжил никто. Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом было прервано на несколько лет. С лета 2021-го туризм по этому направлению был возрожден. Виновные в смерти россиян так и не найдены. Теракт был назван самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

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Комментарии (11)

07A
Красиво все откосили от реальной проблемы! Молодцы! Ваши слова о борьбе против коррупции, тоталитаризма, за эколгию-говно! Вот пример, где реально можно людям помочь, не попердывая в диван, а просто сделав шаг!
constn
Не верь, не бойся, не проси. Сами все дадут. К горожанам надо было обратиться как следует изначально, собрали бы раз в десять больше нужного всем жертвам всех терактов. Позорненько, однако, хоть и не привыкать. На блокадниках так же власть экономила. Кто там христарадничает у трех толстяков?
Pilat
При всём сочувствии к жертвам и их родственникам - при чем тут бюджет в принципе?
Люди гибнут увы каждый день, по разному.
Памятники обычно ставят за свой счет, если только умерший не национальная гордость страны.
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