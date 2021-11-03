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«Не город федерального уровня, а захолустье». Смольный показал жертвам теракта опустошенные коронавирусом карманы

На следующий день после шестой годовщины со дня гибели 139 жителей Петербурга в небе над Синаем Смольный ответил матери одной из жертв: у города нет 3,5 миллионов рублей на памятник. Женщина задумалась о продаже квартиры.

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автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
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Правительство Петербурга переадресовало вопрос с оплатой строительства мемориала жертвам теракта на борту самолета «Когалымавиа» к нефтяникам и благотворителям. Ирина Захарова рассчитывала на честное слово чиновников, под которое и возвели мемориал. В договоре со строителями ее подпись.

Надгробие в память о жертвах теракта четыре года назад появилось на Серафимовском кладбище. Проект создавали архитекторы Степан и Геннадий Пейчевы, они же мемориал доработали. Первый этап работ обошелся в 2,5 млн рублей, включая проект, материалы, работы по изготовлению и установке.

Еще за 3,5 млн плиту дополнили две колонны с портретами всех 224 жертв и арка с птицей наверху. Вся композиция называется «Сложенные крылья». Закончена установка была к 3 сентября, дню солидарности в борьбе с терроризмом, а торжественно открыта к шестой годовщине со дня теракта, 31 октября 2021 года.

Это не просто мемориал. Под ним похоронены 715 неопознанных фрагментов тел погибших и кремированные личные вещи пассажиров, некоторые тоже с частичками останков.

Мемориал делали в долг, как и в первый раз, — сперва появился камень, затем Смольный из резервного фонда выделил деньги. По словам главы фонда «Рейс 9268» Ирины Захаровой, документально она обещание чиновников оплатить нынешние работы никак не фиксировала и доказать теперь, что такой разговор в принципе был, не может. Работы выполняла компания «Агра», которая следит за Серафимовским кладбищем, в договоре значатся фамилия и подпись Захаровой, на оплату у нее было 45 дней, и они давно закончились.

1 ноября, на следующий день после годовщины, Захарова получила ответ от Смольного, а именно из аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, который рассматривал ее обращение по просьбе Александра Беглова.

«В связи с тем, что 2020 и 2021 год были непростыми как для всей страны, так и для Санкт-Петербурга и Правительством города для поддержки жителей в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции был введен ряд мер социальной поддержки, средства в бюджете Санкт-Петербурга для оказания финансовой помощи на обновление элементов памятника отсутствуют», — сказано в письме.

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«Меня просто вышибло, психологически. Такой ответ мне прислать утром 1 ноября. Неужели у города нет 3,5 млн? Это позорище. Я написала очень плохое письмо в правительство, очень эмоциональное. Я пожелала им такие же ответы получать на все их просьбы. Такого цинизма я не ожидала», — поделилась Захарова и отметила, что за все время с трагедии с ней как с представителем потерпевших ни разу никто не встречался из числа городского руководства. Не видели родные погибших первых лиц и на самом кладбище — если и приезжали пару раз, то, что называется, инкогнито.

Захарова отметила, что строители отнеслись к ней с пониманием, но платить рано или поздно все равно придется. В возглавляемом ею фонде таких денег никогда не было, родные вряд ли осилят сбор денег. Да и не должны, убеждена Ирина. Женщина задумалась о том, что, возможно, ей придется продавать квартиру. В зависимости от ответа на ее гневное письмо она намерена обращаться к президенту.

Вице-губернатор Эргашев, судя по тексту, переложил финансовое бремя от увековечивания памяти жертв теракта на бизнес и меценатов. В письме сказано, что он отправил обращения о предоставлении спонсорской помощи — в ПАО «СИБУР-Холдинг», фонд «Созидающий мир» и Грачье Погосяну.

Связаться «Фонтанке» удалось только с последним. Грачья Мисакович не в первый раз спонсирует установку в городе памятников. В настоящий момент он ограничен в финансах, так как помогает в реализации сразу нескольких проектов, но полмиллиона для «Рейса 9268» обещает найти.

Фонд «Созидающий мир» из спонсорского списка Эргашева в лице его директора Вячеслава Заренкова уже больше двух лет выделяет деньги на строительство храма и социального центра у Матисова канала. Сейчас заканчиваются монолитные работы, этот проект «Рейса 9268» готов примерно на 80 процентов.

Захарова приводит в пример памятник «Детям Беслана», к которому каждый год приезжают губернатор или его замы. «Всем есть памятники, и правильно, это нужно. Но почему-то к нам отношение просто хамское», — недоумевает глава фонда.

После открытия мемориала к шестой годовщине родственники отправились во Всеволожский район. На Румболовской горе там разбит так называемый «Сад памяти». Он был открыт в 2017-м на деньги муниципального бюджета, потратили на него больше 20 млн. В этом году губернатор Александр Дрозденко отметил неудовлетворительное состояние мемориала и распорядился выделить 15 млн на обновление. Среди 224 жертв теракта из Ленобласти — 48. Петербуржцев — 139 человек.

К моменту выхода публикации в аппарате Эргашева на запрос «Фонтанки» не ответили.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру».

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив

31 октября 2015 года вскоре после вылета из Шарм-Эль-Шейха в хвостовой части самолета «Когалымавиа» произошел взрыв самодельной бомбы. Самолет рассыпался на части, не выжил никто. Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом было прервано на несколько лет. С лета 2021-го туризм по этому направлению был возрожден. Виновные в смерти россиян так и не найдены. Теракт был назван самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

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Комментарии (6)

Silver867
Если в бюджете нет статьи расходов на установку памятника на кладбище, то расходы на него будут уголовным делом за нецелевое использование.

На памятник вполне могут скинуться родственники погибших, тем более, что все получили от страховых компаний по несколько миллионов.
Brit
Цена завышена как минимум в 50 раз. А с учётом, что делалась не для юрлица, так и все сто.
07A
Нас более 5 млн жителей, если Фонтанка даст номер счета, то может мы поможем решить эту проблему?
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