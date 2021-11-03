«Не город федерального уровня, а захолустье». Смольный показал жертвам теракта опустошенные коронавирусом карманы

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Правительство Петербурга переадресовало вопрос с оплатой строительства мемориала жертвам теракта на борту самолета «Когалымавиа» к нефтяникам и благотворителям. Ирина Захарова рассчитывала на честное слово чиновников, под которое и возвели мемориал. В договоре со строителями ее подпись.

Надгробие в память о жертвах теракта четыре года назад появилось на Серафимовском кладбище. Проект создавали архитекторы Степан и Геннадий Пейчевы, они же мемориал доработали. Первый этап работ обошелся в 2,5 млн рублей, включая проект, материалы, работы по изготовлению и установке.



Еще за 3,5 млн плиту дополнили две колонны с портретами всех 224 жертв и арка с птицей наверху. Вся композиция называется «Сложенные крылья». Закончена установка была к 3 сентября, дню солидарности в борьбе с терроризмом, а торжественно открыта к шестой годовщине со дня теракта, 31 октября 2021 года.

Это не просто мемориал. Под ним похоронены 715 неопознанных фрагментов тел погибших и кремированные личные вещи пассажиров, некоторые тоже с частичками останков.

Мемориал делали в долг, как и в первый раз, — сперва появился камень, затем Смольный из резервного фонда выделил деньги. По словам главы фонда «Рейс 9268» Ирины Захаровой, документально она обещание чиновников оплатить нынешние работы никак не фиксировала и доказать теперь, что такой разговор в принципе был, не может. Работы выполняла компания «Агра», которая следит за Серафимовским кладбищем, в договоре значатся фамилия и подпись Захаровой, на оплату у нее было 45 дней, и они давно закончились.

1 ноября, на следующий день после годовщины, Захарова получила ответ от Смольного, а именно из аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, который рассматривал ее обращение по просьбе Александра Беглова.



«В связи с тем, что 2020 и 2021 год были непростыми как для всей страны, так и для Санкт-Петербурга и Правительством города для поддержки жителей в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции был введен ряд мер социальной поддержки, средства в бюджете Санкт-Петербурга для оказания финансовой помощи на обновление элементов памятника отсутствуют», — сказано в письме.



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«Меня просто вышибло, психологически. Такой ответ мне прислать утром 1 ноября. Неужели у города нет 3,5 млн? Это позорище. Я написала очень плохое письмо в правительство, очень эмоциональное. Я пожелала им такие же ответы получать на все их просьбы. Такого цинизма я не ожидала», — поделилась Захарова и отметила, что за все время с трагедии с ней как с представителем потерпевших ни разу никто не встречался из числа городского руководства. Не видели родные погибших первых лиц и на самом кладбище — если и приезжали пару раз, то, что называется, инкогнито.

Захарова отметила, что строители отнеслись к ней с пониманием, но платить рано или поздно все равно придется. В возглавляемом ею фонде таких денег никогда не было, родные вряд ли осилят сбор денег. Да и не должны, убеждена Ирина. Женщина задумалась о том, что, возможно, ей придется продавать квартиру. В зависимости от ответа на ее гневное письмо она намерена обращаться к президенту.



Вице-губернатор Эргашев, судя по тексту, переложил финансовое бремя от увековечивания памяти жертв теракта на бизнес и меценатов. В письме сказано, что он отправил обращения о предоставлении спонсорской помощи — в ПАО «СИБУР-Холдинг», фонд «Созидающий мир» и Грачье Погосяну.

Связаться «Фонтанке» удалось только с последним. Грачья Мисакович не в первый раз спонсирует установку в городе памятников. В настоящий момент он ограничен в финансах, так как помогает в реализации сразу нескольких проектов, но полмиллиона для «Рейса 9268» обещает найти.

Фонд «Созидающий мир» из спонсорского списка Эргашева в лице его директора Вячеслава Заренкова уже больше двух лет выделяет деньги на строительство храма и социального центра у Матисова канала. Сейчас заканчиваются монолитные работы, этот проект «Рейса 9268» готов примерно на 80 процентов.

Захарова приводит в пример памятник «Детям Беслана», к которому каждый год приезжают губернатор или его замы. «Всем есть памятники, и правильно, это нужно. Но почему-то к нам отношение просто хамское», — недоумевает глава фонда.



После открытия мемориала к шестой годовщине родственники отправились во Всеволожский район. На Румболовской горе там разбит так называемый «Сад памяти». Он был открыт в 2017-м на деньги муниципального бюджета, потратили на него больше 20 млн. В этом году губернатор Александр Дрозденко отметил неудовлетворительное состояние мемориала и распорядился выделить 15 млн на обновление. Среди 224 жертв теракта из Ленобласти — 48. Петербуржцев — 139 человек.

К моменту выхода публикации в аппарате Эргашева на запрос «Фонтанки» не ответили.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру».