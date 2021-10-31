«На них уже поставили большую точку». Шесть лет со дня взрыва рейса 9268

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Пока семьи жертв теракта над Синаем скидываются на строительство храма и в долг строят мемориал, Россия увеличивает турпоток в Египет. Страна так и не признала взрыв рейса 9268 терактом и не выплатила ни копейки родным погибших.

Шесть лет назад ранним утром вскоре после вылета из Шарм-Эль-Шейха в хвостовой части самолета «Когалымавиа» произошел взрыв — как потом установили, самодельной бомбы. Самолет рассыпался на части, не выжил никто. Семьи жертв объединились в благотворительный фонд. В его группе почти каждый день появляются посты с подобными записями: «Сегодня исполнилось бы 12 лет», «исполнилось бы 19 лет», «исполнился бы 21 год». И так 224 раза.



«Сложенные крылья» — называется мемориал на Серафимовском кладбище, установленный в память о жертвах теракта. К шестой годовщине его дополнили стелами с фотографиями. Это не просто надгробие. Здесь захоронены 715 неопознанных фрагментов останков и урна с кремированными вещами, найденными на месте катастрофы. По словам главы фонда Ирины Захаровой, таких вещей был целый самосвал, некоторые родные опознали, остальное кремировали и закопали.

Накануне состоялась официальная церемония открытия мемориала, присутствовали только семьи погибших, но все равно больше ста человек. Захарова рассказала, что обновили «Сложенные крылья» по сути под её честное слово. Смольный обещает выделить деньги, но когда — вопрос открытый. За Захаровой числится долг в 3,5 млн рублей.

Еще год назад посол Георгий Борисенко категорично заявлял в открытом письме: «Семьи погибших обращаются к президенту и Правительству Российской Федерации, а также в Министерство иностранных дел с требованием прекратить любые полеты в Египет. Речь идет о гражданах нашей страны, так что российские власти не могут не учитывать их позицию и не прислушиваться к ней».



Однако, как оказалось, могут. Если на Серафимовском кладбище крылья окончательно сложились, то в небе, наоборот, расправились. С конца лета этого года Россия в три раза увеличила квоту на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Туроператоры отчитывались о 250 тысячах туристов с начала 2021 года. Египет одним из первых признал российскую вакцину от коронавируса и смело пускает к себе привитых россиян. Из последних новостей — можно и со «Спутником Лайт».

«Почему разрешили чартерные рейсы? С ноября 2015 года их не было, и что произошло, что можно лететь? Нашли и наказали убийц наших людей? Обеспечили гарантированную безопасность полетов? Египет признал, что на борту был совершен теракт?» — вопрошали пользователи в группе благотворительного фонда «Рейс 9268» после новостей о возобновлении полетов.

Эксперты высказывались, что все претензии по безопасности полетов так и не сняты, а на остальные вопросы родственников жертв теракта ответ однозначно отрицательный. Уголовное дело хоть и не имеет сроков давности, но, судя по всему, покрывается пылью. Все, что попало в публичное пространство, это заявление министра обороны Сергея Шойгу. В 2015 году он сообщил, что к взрыву причастна террористическая группировка «Вилаят Синай», связанная в запрещенной в России организацией ИГИЛ.



Египет все еще не признает авиакатастрофу терактом, все иски египетскими судами отклонены. Мотивация отказов не изменилась — факт нахождения пассажиров на самолете документально не подтверждён, то есть буквально соответствующие бумаги стране не предоставили.

Не лучше дела обстоят и в российских судах. Коллективным иском родственники требовали от страховщиков и перевозчика больше 100 млрд рублей, к заседанию в Мосгорсуде сумма снизилась вдвое, а итоговая составила 32 млн. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил жалобу без удовлетворения.

Некоторых успехов удалось добиться по линии МИД. От лица Марии Захаровой в сентябре прозвучало, что компенсацию Египет выплатит добровольно, от Федерации туристических палат страны. Председатель благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова отметила активную переписку между дипломатами и тот факт, что сумму выплат продиктовать этой федерации никто не может — сколько дадут, столько и поделят между собой родственники погибших. Нет ни сроков, ни цифр.



Еще одна инициатива семей — законопроект о статусе жертв терактов. Они объединились с ассоциацией «Надо жить», которая возникла после теракта в петербургском метро, с «Матерями Беслана», РОО «Норд-Ост». Принятием закона родственники и жертвы терактов хотят добиться правового статуса, социальной поддержки и программ реабилитации. Еще год назад инициативу называли нецелесообразной, позже из Совета федерации отвечали, что готовы принять участие в работе межведомственной группы. До конкретики дело все еще не дошло. Сейчас сменился думский состав, и кто будет заниматься разработкой и продвижением законопроекта, пока непонятно.

Единственная инициатива «Рейса 9268», которая получила реальное воплощение, это строительство храма и социального центра на берегу Матисова канала. Он готов примерно на 80 процентов, деньги в основном жертвует меценат Вячеслав Заренков, частично скидываются и сами родственники жертв. В нем уже проходят службы, но когда стройка закончится, зависит от активности жертвователей.

