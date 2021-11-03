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В Ленинградском зоопарке испытали смекалку енотихи Молли

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Хищникам, даже милым и пушистым, необходимо тренировать охотничьи навыки. Ленинградский зоопарк 3 ноября показал, как свою «еду с препятствиями» добывает енотиха Молли.

Работники зоопарка устроили для самки енота испытания на ловкость и смекалку при помощи большой пластиковой бутылки, из которой она должна была добыть фундук. Начали с легкого задания: бутылку поднесли прямо к носу зверька, и Молли ловко достала орехи из горлышка. Затем емкость с угощениями положили на землю, и хищнице уже самой нужно было отыскать отверстие. Наконец, на «третьем уровне сложности» бутылку подвесили на ветку — до нее нужно было добраться и скинуть на землю.

«Иногда за внешностью добродушного комочка меха скрывается настоящий хищник, которому необходимо охотиться и много тренироваться, — отмечают в группе зоопарка «ВКонтакте». — Пусть это видео наполнит ваш выходной день радостью!»

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Комментарии (2)

Карабас Барабас
Какой толковый енот, народным "избранникам" можно в пример ставить
266409471
суперская Молли, а друг то её где?
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