В Ленинградском зоопарке испытали смекалку енотихи Молли

Хищникам, даже милым и пушистым, необходимо тренировать охотничьи навыки. Ленинградский зоопарк 3 ноября показал, как свою «еду с препятствиями» добывает енотиха Молли.



Работники зоопарка устроили для самки енота испытания на ловкость и смекалку при помощи большой пластиковой бутылки, из которой она должна была добыть фундук. Начали с легкого задания: бутылку поднесли прямо к носу зверька, и Молли ловко достала орехи из горлышка. Затем емкость с угощениями положили на землю, и хищнице уже самой нужно было отыскать отверстие. Наконец, на «третьем уровне сложности» бутылку подвесили на ветку — до нее нужно было добраться и скинуть на землю.