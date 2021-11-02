По стопам отца. Главным архитектором Петербурга назначен Павел Соколов

Первый заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Павел Соколов назначен главным архитектором Петербурга. Информацию об этом 2 ноября «Фонтанке» подтвердила врио главы КГА Юлия Киселева.
«Да, эта информация достоверна», — сказала чиновник.
«По крайней мере, на сегодняшний день у него остаются те обязанности, который были у первого заместителя председателя комитета, а как к главному архитектору к нему переходят вопросы, которые касаются архитектурно-градостроительного облика, по дополнительным полномочиям думаю, что решение будет принято в ближайшее время», — добавила Киселева.
Павел Соколов окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура», работал в Ленинградском зональном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования. В 1995–2005 годах он занимал должность главного архитектора проекта в Персональной творческой архитектурной мастерской под руководством своего отца, Сергея Соколова. Следующие 11 лет он проработал замдиректора и главным архитектором проектов в Архитектурном бюро «Студия 44» Никиты Явейна. А с ноября 2016 года стал первым замглавы комитета по градостроительству.
Соколов-старший, напомним, был главным архитектором Ленинграда в 1986–1992 годах.