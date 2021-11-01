Первый парень на планете. Состояние Маска превысило 300 млрд долларов

Состояние богатейшего человека на планете — основателя SpaceX Илона Маска — достигло 300 миллиардов долларов. Такой суммы не было еще ни у кого, сообщает 1 ноября Forbes.



О капитале бизнесмена свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. Он обновляется в режиме онлайн во время биржевых торгов, и к их закрытию результаты могут измениться.



Состояние Маска достигло 300 млрд долларов через 15 минут после старта торгов в США, около 16:45 по московскому времени. На скачок повлиял рост акций Tesla. Они выросли на 3,2% и на максимуме торговались по $1150, затем произошло понижение: акции стоили $1143, прибавляя 2,66%.

