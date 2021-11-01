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Первый парень на планете. Состояние Маска превысило 300 млрд долларов

Илон Маск стал первым в истории человеком с капиталом в 300 миллиардов долларов

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Состояние богатейшего человека на планете — основателя SpaceX Илона Маска — достигло 300 миллиардов долларов. Такой суммы не было еще ни у кого, сообщает 1 ноября Forbes.

О капитале бизнесмена свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. Он обновляется в режиме онлайн во время биржевых торгов, и к их закрытию результаты могут измениться.

Состояние Маска достигло 300 млрд долларов через 15 минут после старта торгов в США, около 16:45 по московскому времени. На скачок повлиял рост акций Tesla. Они выросли на 3,2% и на максимуме торговались по $1150, затем произошло понижение: акции стоили $1143, прибавляя 2,66%.

На втором месте рейтинга расположился основатель Amazon Джефф Безос (194,1 млрд), а третью строчку занимает глава Louis Vuitton Бернар Арно (190,5 млрд).

27 октября у Маска было еще 271,3 млрд долларов. Он владеет 21% акций Tesla, которые составляют основную часть его богатства. Также бизнесмен владеет миноритарной долей в SpaceX. Ее оценивают в 74 млрд долларов.

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Комментарии (11)

PROM
Ждём очередной твит Рогозина на фоне Сбербанка
Stargazer_5e4cc3b703773
Рогозин, ждём новый сборник стихов и песен.
EugenPark
очень радует, что самый богатый человек в мире, ещё и отличный инженер, с большими взглядами в будущее. тот человек, который реально может и хочет двигать цивилизацию вперёд.
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