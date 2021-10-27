Forbes: Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. Состояние основателя Tesla и SpaceX оценили в 271,3 млрд долларов.
Как сообщило издание Forbes 26 октября, с прошлой пятницы Маск разбогател на 41,7 млрд долларов. Такой скачок связан с серьезным ростом акций Tesla — 25 октября они подорожали на 13% на фоне сделки компании с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей.
Для сравнения, в начале сентября основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей США с состоянием, оцениваемым примерно в 201 млрд долларов.
Маск владеет 21% акций Tesla, которые составляют основную часть его богатства. Также бизнесмен владеет миноритарной долей в SpaceX. Ее оценивают в 74 млрд долларов.