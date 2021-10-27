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Forbes: Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

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Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. Состояние основателя Tesla и SpaceX оценили в 271,3 млрд долларов.

Как сообщило издание Forbes 26 октября, с прошлой пятницы Маск разбогател на 41,7 млрд долларов. Такой скачок связан с серьезным ростом акций Tesla — 25 октября они подорожали на 13% на фоне сделки компании с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей.

Для сравнения, в начале сентября основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей США с состоянием, оцениваемым примерно в 201 млрд долларов.

Маск владеет 21% акций Tesla, которые составляют основную часть его богатства. Также бизнесмен владеет миноритарной долей в SpaceX. Ее оценивают в 74 млрд долларов.

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