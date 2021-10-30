В Москве погиб хоккеист Иван Биткин. Он выпал из окна многоэтажки

В столице скончался российский хоккеист Иван Биткин. Мужчина выпал из окна квартиры на 25-м этаже и умер от полученных травм. Об этом 30 октября сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.



По информации агентства, падение произошло вечером 29 октября из окна дома на севере города. По данным «Чемпионата», здание расположено на Хорошевском проспекте, а 24-летний спортсмен, выпав из окна, упал на козырек подъезда.



Биткин был задрафтован клубом «Салават Юлаев» из Уфы в 2013 году на ярмарке талантов Континентальной лиги. Спортсмен выступал за московский клуб «Звезда», нефтекамский «Торос» и китайский клуб «Ценг Тоу».

