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В Москве погиб хоккеист Иван Биткин. Он выпал из окна многоэтажки

Российский хоккеист Иван Биткин погиб в Москве

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В столице скончался российский хоккеист Иван Биткин. Мужчина выпал из окна квартиры на 25-м этаже и умер от полученных травм. Об этом 30 октября сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

По информации агентства, падение произошло вечером 29 октября из окна дома на севере города. По данным «Чемпионата», здание расположено на Хорошевском проспекте, а 24-летний спортсмен, выпав из окна, упал на козырек подъезда.

Биткин был задрафтован клубом «Салават Юлаев» из Уфы в 2013 году на ярмарке талантов Континентальной лиги. Спортсмен выступал за московский клуб «Звезда», нефтекамский «Торос» и китайский клуб «Ценг Тоу».

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
25 этаж.На втором жил бы уже на тренировке был.
lamer
Вещества?
bluxer
Но как-то раз с утра я выпал из окна,
Я счастлив был с тобой, прощай, моя жена.
А ночь придёт опять, но ты не будешь спать,
А сядешь в уголок и будешь вспоминать.
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