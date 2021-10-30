Жуть какая: 10 сериалов в жанре ужасов, которые заслуживают внимания

Подборка для поклонников Хеллоуина и других любителей пощекотать нервы себе и соседу: наши друзья из журнала «СтарХит» собрали в один топ все страшные сериалы — смотреть их спокойно просто невозможно! Здесь есть и мистические истории, и основанные на реальных событиях.
«Марианна»
Главные роли в сериале сыграли малоизвестные актеры
Автор: Netflix / YouTube.com
Пожалуй, самый страшный проект Netflix. В центре сюжета писательница по имени Эмма, которая прославилась своими пугающими романами о ведьме Марианне. Когда-то давно Эмма страдала из-за ужасных кошмаров, в каждом из которых появлялась эта злодейка. Однако стоило девушке начать писать литературные произведения, как страшные сны прекратились.
И вот, когда Эмма решает закончить сагу о Марианне, кошмары из ее детства возвращаются. Чтобы разобраться в происходящем, главная героиня возвращается в родной городок. Там она узнает, что Марианна на самом деле существует и за прошедшие годы она стала еще опаснее.
Год выпуска: 2019.
Режиссер: Сэмюэл Бодин.
В главных ролях: Виктуар Дю Буа, Люси Бужена, Тифен Давьо, Ральф Амуссу, Мехди Мескар, Альбан Ленуар.
«Призрак дома на холме»
Сериал до последнего сохраняет интригу
Автор: В Рейтинге / YouTube.com
В далеком 1992 году Хью и Оливия Крейн вместе с пятью детьми переехали в заброшенный особняк, чтобы отремонтировать его и продать. Во время работ выяснилось, что дом скрывает немало тайн: здесь обитает паранормальная сущность, несущая зло. В итоге в особняке происходит трагедия, меняющая жизнь всей семьи.
Спустя много лет братья и сестры воссоединяются, чтобы разобраться, что же случилось много лет назад. Их встреча происходит при трагических обстоятельствах: одна из сестер погибает в том самом доме, но каким образом она там оказалась, остается для родственников неизвестным.
Год выпуска: 2018.
Режиссер: Майк Флэнаган.
В главных ролях: Михиль Хаусман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер, Оливер Джексон-Коэн.
«Касл-Рок»
Одну из главных ролей в сериале исполнил Билл Скарсгард
Автор: В Рейтинге / YouTube.com
Проект, основанный на произведениях мастера ужасов Стивена Кинга. Действие развивается в небольшом городке Касл-Рок. Начальник местной тюрьмы Шоушенк совершает самоубийство, после чего в закрытом крыле здания находят странного парня.
Юноша отказывается рассказывать свою историю кому-то, кроме адвоката Генри Дивера. Много лет назад Дивер уехал из Касл-Рока из-за семейной трагедии, но теперь он будет вынужден вернуться.
Год выпуска: 2018.
Режиссеры: Сэм Шоу, Дастин Томасон.
В главных ролях: Андре Холланд, Мелани Лински, Билл Скарсгард, Джейн Леви, Сисси Спейсек, Лиззи Каплан, Пол Спаркс, Бархад Абди.
«Нулевой канал»
В каждом сезоне рассказывается новая история
Автор: YouMovieTrailers / YouTube.com
Проект является антологией — в каждом новом сезоне рассказывается отдельная история. Первый сезон вращается вокруг детского психолога Майка Пейнтера, который приезжает в родной городок, чтобы выяснить причину загадочных исчезновений школьников. Особенно интересным Майку кажется то, что все похищения детей происходили именно в тот момент, когда по телевизору шла популярная передача для малышей.
Второй сезон посвящен таинственному дому без конца, в каждой комнате которого скрыты жуткие кошмары. После посещения особняка жизнь главной героини меняется навсегда.
Год выпуска: 2016.
Режиссеры: Крэйг Уилльям Макнейлл, Стивен Пит.
В главных ролях: Пол Шнайдер, Фиона Шоу, Натали Браун, Луиза Д’Оливера, Шон Бенсон, Лука Вийясис, Эбигейл Пневски.
«Изгоняющий дьявола»
Действие сериала развивается сразу после событий, описанных в одноименном фильме
Автор: Трейлеры HD / YouTube.com
Два священника сталкиваются со случаями демонической активности. Они оба знают, насколько могут быть опасны эти духи, но подход к работе у каждого свой. Расследуя один случай одержимости за другим, главные герои всё ближе подбираются к истинному источнику зла.
Год выпуска: 2016.
Режиссер: Джереми Слейтер.
В главных ролях: Альфонсо Эррера, Бен Дэниелс, Ханна Касулка, Брианна Хоуи, Курт Эгяван, Алан Рак, Джина Дэвис.
«Проповедник»
Сериал удачно совмещает абсолютно разные жанры: ужасы и комедия
Автор: kubik Rus / YouTube.com
Джесси Кастер — священник, который скрывает огромную тайну. Дело в том, что он является носителем уникального существа Генезиса. Это существо — плод связи ангела и демона. Считается, что только Генезис может встать рядом с Богом и даже свергнуть его. Всё это делает Джесси Кастера самым могущественным человеком на земле.
Вот только главный герой тяготится своей участью. Однажды он решает отправиться в путешествие, чтобы отыскать Бога и разобраться в самом себе. Разумеется, на этом пути с Джесси будут происходить пугающие паранормальные события.
Год выпуска: 2016.
Режиссеры: Сет Роген, Эван Голдберг, Майкл Словис.
В главных ролях: Доминик Купер, Джозеф Гилган, Рут Негга, Люси Гриффитс, У. Эрл Браун, Дерек Уилсон.
«Страшные сказки»
Одну из главных ролей в сериале сыграла Ева Грин
Автор: CTaPbIu / YouTube.com
Когда-то в жизни лорда Малкольма Мюррея произошла трагедия: таинственный Хозяин похитил его дочь. Теперь, чтобы вернуть наследницу, главному герою приходится собирать команду людей с таинственной биографией. Среди них оказывается могущественный экстрасенс Ванесса Айвз, доктор Виктор Франкенштейн и талантливый стрелок Итан Чандлер.
Этому отряду придется столкнуться с самым настоящим злом, прячущимся на грязных улицах Лондона. Однако еще опаснее могут быть секреты, скрытые в прошлом главных героев.
Год выпуска: 2014.
Режиссер: Хуан Антонио Байона.
В главных ролях: Рив Карни, Ева Грин, Джош Хартнетт, Тимоти Далтон, Гарри Тредэвэй, Рори Киннир, Билли Пайпер.
«Хемлок Гроув»
Сериал получил противоречивые оценки зрителей
Автор: Media TrailersTV / YouTube.com
В городе Хемлок Гроув всеми делами заправляет влиятельная семья Годфри. Им принадлежат чуть ли не все местные производства, поэтому Годфри контролируют всех и вся. Однажды в городе происходит таинственное убийство: тело местной школьницы, покрытое укусами, находят в лесу. Примерно в это же время в Хемлок Гроув приезжает цыганская семья Руманчек.
Роман Годфри сближается Питером Руманчеком, и вместе они принимаются расследовать дело об убийстве. Довольно быстро ребята догадываются, что в городе объявились оборотни.
Год выпуска: 2013.
Режиссеры: Дэвид Стрейтон, Деран Сарафян, Рассел Ли Файн.
В главных ролях: Фамке Янссен, Билл Скарсгард, Лэндон Либуарон, Пенелопа Митчелл, Фрея Тингли, Дугрей Скотт, Тио Хорн.
«Покои»
Ума Турман исполнила в сериале одну из самых противоречивых ролей
Автор: iVideos / YouTube.com
Главная героиня переносит тяжелую операцию — пересадку донорского сердца. Казалось бы, теперь ее жизнь наконец-то наладится, а проблемы со здоровьем останутся в прошлом. Вот только девушку беспокоит, что предыдущий владелец сердца скончался при странных обстоятельствах.
Решив расследовать произошедшее, главная героиня замечает, что с ней происходят тревожные перемены. У нее появляются новые негативные черты характера, будто передавшиеся девушке с новым сердцем.
Год выпуска: 2019.
Режиссеры: Альфонсо Гомес-Рехон, Тай Уэст.
В главных ролях: Сиван Алира, Роуз Маркус, Гриффин Пауэлл-Арканд, Лилли Кэй Сара Меццанотте, Тони Голдуин, Ума Турман.
«Американская история ужасов»
Сериал уже давно стал культовым
Автор: КХ / YouTube.com
И, конечно, мы не могли обойти вниманием главный современный сериал в жанре ужасов. У каждого сезона свой сюжет. Так, в первом внимание сосредоточено на доме с призраками. Во втором речь идет о психиатрической больнице, а в третьем — о жизни современных ведьм.
Действие развивается в разных временных отрезках, а в эпизодах находится место сразу для нескольких популярных пугающих сюжетов. Сейчас уже вовсю идет работа над
Год выпуска: 2011.
Режиссеры: Райан Мерфи, Брэд Фэлчак.
В главных ролях: Эван Питерс, Сара Полсон, Дэнис О’Хэр, Кэти Бейтс, Фрэнсис Конрой, Лили Рэйб, Джессика Лэнг.