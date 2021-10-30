Жуть какая: 10 сериалов в жанре ужасов, которые заслуживают внимания

Помните, что всё происходящее на экране — выдумка сценаристов Фото: кадр сериала «Изгоняющий дьявола» Поделиться Поделиться







Подборка для поклонников Хеллоуина и других любителей пощекотать нервы себе и соседу: наши друзья из журнала «СтарХит» собрали в один топ все страшные сериалы — смотреть их спокойно просто невозможно! Здесь есть и мистические истории, и основанные на реальных событиях.

«Марианна»

Главные роли в сериале сыграли малоизвестные актеры Автор: Netflix / YouTube.com

Пожалуй, самый страшный проект Netflix. В центре сюжета писательница по имени Эмма, которая прославилась своими пугающими романами о ведьме Марианне. Когда-то давно Эмма страдала из-за ужасных кошмаров, в каждом из которых появлялась эта злодейка. Однако стоило девушке начать писать литературные произведения, как страшные сны прекратились.

И вот, когда Эмма решает закончить сагу о Марианне, кошмары из ее детства возвращаются. Чтобы разобраться в происходящем, главная героиня возвращается в родной городок. Там она узнает, что Марианна на самом деле существует и за прошедшие годы она стала еще опаснее. Год выпуска: 2019.

Режиссер: Сэмюэл Бодин.

В главных ролях: Виктуар Дю Буа, Люси Бужена, Тифен Давьо, Ральф Амуссу, Мехди Мескар, Альбан Ленуар. «Призрак дома на холме»

Сериал до последнего сохраняет интригу Автор: В Рейтинге / YouTube.com

В далеком 1992 году Хью и Оливия Крейн вместе с пятью детьми переехали в заброшенный особняк, чтобы отремонтировать его и продать. Во время работ выяснилось, что дом скрывает немало тайн: здесь обитает паранормальная сущность, несущая зло. В итоге в особняке происходит трагедия, меняющая жизнь всей семьи. Спустя много лет братья и сестры воссоединяются, чтобы разобраться, что же случилось много лет назад. Их встреча происходит при трагических обстоятельствах: одна из сестер погибает в том самом доме, но каким образом она там оказалась, остается для родственников неизвестным.

Год выпуска: 2018.

Режиссер: Майк Флэнаган.

В главных ролях: Михиль Хаусман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер, Оливер Джексон-Коэн. «Касл-Рок»



Одну из главных ролей в сериале исполнил Билл Скарсгард Автор: В Рейтинге / YouTube.com

Проект, основанный на произведениях мастера ужасов Стивена Кинга. Действие развивается в небольшом городке Касл-Рок. Начальник местной тюрьмы Шоушенк совершает самоубийство, после чего в закрытом крыле здания находят странного парня. Юноша отказывается рассказывать свою историю кому-то, кроме адвоката Генри Дивера. Много лет назад Дивер уехал из Касл-Рока из-за семейной трагедии, но теперь он будет вынужден вернуться. Год выпуска: 2018.

Режиссеры: Сэм Шоу, Дастин Томасон.

В главных ролях: Андре Холланд, Мелани Лински, Билл Скарсгард, Джейн Леви, Сисси Спейсек, Лиззи Каплан, Пол Спаркс, Бархад Абди. «Нулевой канал»



В каждом сезоне рассказывается новая история Автор: YouMovieTrailers / YouTube.com

Проект является антологией — в каждом новом сезоне рассказывается отдельная история. Первый сезон вращается вокруг детского психолога Майка Пейнтера, который приезжает в родной городок, чтобы выяснить причину загадочных исчезновений школьников. Особенно интересным Майку кажется то, что все похищения детей происходили именно в тот момент, когда по телевизору шла популярная передача для малышей.

Второй сезон посвящен таинственному дому без конца, в каждой комнате которого скрыты жуткие кошмары. После посещения особняка жизнь главной героини меняется навсегда. Год выпуска: 2016.

Режиссеры: Крэйг Уилльям Макнейлл, Стивен Пит.

В главных ролях: Пол Шнайдер, Фиона Шоу, Натали Браун, Луиза Д’Оливера, Шон Бенсон, Лука Вийясис, Эбигейл Пневски. «Изгоняющий дьявола»



Действие сериала развивается сразу после событий, описанных в одноименном фильме Автор: Трейлеры HD / YouTube.com

Два священника сталкиваются со случаями демонической активности. Они оба знают, насколько могут быть опасны эти духи, но подход к работе у каждого свой. Расследуя один случай одержимости за другим, главные герои всё ближе подбираются к истинному источнику зла. Год выпуска: 2016.

Режиссер: Джереми Слейтер.

В главных ролях: Альфонсо Эррера, Бен Дэниелс, Ханна Касулка, Брианна Хоуи, Курт Эгяван, Алан Рак, Джина Дэвис. «Проповедник»



Сериал удачно совмещает абсолютно разные жанры: ужасы и комедия Автор: kubik Rus / YouTube.com

Джесси Кастер — священник, который скрывает огромную тайну. Дело в том, что он является носителем уникального существа Генезиса. Это существо — плод связи ангела и демона. Считается, что только Генезис может встать рядом с Богом и даже свергнуть его. Всё это делает Джесси Кастера самым могущественным человеком на земле.



Вот только главный герой тяготится своей участью. Однажды он решает отправиться в путешествие, чтобы отыскать Бога и разобраться в самом себе. Разумеется, на этом пути с Джесси будут происходить пугающие паранормальные события. Год выпуска: 2016.

Режиссеры: Сет Роген, Эван Голдберг, Майкл Словис.

В главных ролях: Доминик Купер, Джозеф Гилган, Рут Негга, Люси Гриффитс, У. Эрл Браун, Дерек Уилсон. «Страшные сказки»



Одну из главных ролей в сериале сыграла Ева Грин Автор: CTaPbIu / YouTube.com

Когда-то в жизни лорда Малкольма Мюррея произошла трагедия: таинственный Хозяин похитил его дочь. Теперь, чтобы вернуть наследницу, главному герою приходится собирать команду людей с таинственной биографией. Среди них оказывается могущественный экстрасенс Ванесса Айвз, доктор Виктор Франкенштейн и талантливый стрелок Итан Чандлер.

Этому отряду придется столкнуться с самым настоящим злом, прячущимся на грязных улицах Лондона. Однако еще опаснее могут быть секреты, скрытые в прошлом главных героев.

Год выпуска: 2014.

Режиссер: Хуан Антонио Байона.

В главных ролях: Рив Карни, Ева Грин, Джош Хартнетт, Тимоти Далтон, Гарри Тредэвэй, Рори Киннир, Билли Пайпер.

«Хемлок Гроув»

Сериал получил противоречивые оценки зрителей Автор: Media TrailersTV / YouTube.com

В городе Хемлок Гроув всеми делами заправляет влиятельная семья Годфри. Им принадлежат чуть ли не все местные производства, поэтому Годфри контролируют всех и вся. Однажды в городе происходит таинственное убийство: тело местной школьницы, покрытое укусами, находят в лесу. Примерно в это же время в Хемлок Гроув приезжает цыганская семья Руманчек. Роман Годфри сближается Питером Руманчеком, и вместе они принимаются расследовать дело об убийстве. Довольно быстро ребята догадываются, что в городе объявились оборотни. Год выпуска: 2013.

Режиссеры: Дэвид Стрейтон, Деран Сарафян, Рассел Ли Файн.

В главных ролях: Фамке Янссен, Билл Скарсгард, Лэндон Либуарон, Пенелопа Митчелл, Фрея Тингли, Дугрей Скотт, Тио Хорн. «Покои»

Ума Турман исполнила в сериале одну из самых противоречивых ролей Автор: iVideos / YouTube.com

Главная героиня переносит тяжелую операцию — пересадку донорского сердца. Казалось бы, теперь ее жизнь наконец-то наладится, а проблемы со здоровьем останутся в прошлом. Вот только девушку беспокоит, что предыдущий владелец сердца скончался при странных обстоятельствах.

Решив расследовать произошедшее, главная героиня замечает, что с ней происходят тревожные перемены. У нее появляются новые негативные черты характера, будто передавшиеся девушке с новым сердцем. Год выпуска: 2019.

Режиссеры: Альфонсо Гомес-Рехон, Тай Уэст.

В главных ролях: Сиван Алира, Роуз Маркус, Гриффин Пауэлл-Арканд, Лилли Кэй Сара Меццанотте, Тони Голдуин, Ума Турман. «Американская история ужасов»

Сериал уже давно стал культовым Автор: КХ / YouTube.com

И, конечно, мы не могли обойти вниманием главный современный сериал в жанре ужасов. У каждого сезона свой сюжет. Так, в первом внимание сосредоточено на доме с призраками. Во втором речь идет о психиатрической больнице, а в третьем — о жизни современных ведьм. Действие развивается в разных временных отрезках, а в эпизодах находится место сразу для нескольких популярных пугающих сюжетов. Сейчас уже вовсю идет работа над 12-м и 13-м сезонами саги. И всё же самыми популярными остаются первые эпизоды шоу. Год выпуска: 2011.

Режиссеры: Райан Мерфи, Брэд Фэлчак.

В главных ролях: Эван Питерс, Сара Полсон, Дэнис О’Хэр, Кэти Бейтс, Фрэнсис Конрой, Лили Рэйб, Джессика Лэнг.