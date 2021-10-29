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«Мерседесы» и бронированный «Аурус» лавировали по встречной полосе на Кадетской линии

Представительский кортеж заметили на Васильевском острове в Петербурге

Пробки, в которых погряз Петербург вечером 29 октября, не стали преградой для передвижения кортежа с высокими гостями по Васильевскому острову. Бронированный «Аурус» в компании «Мерседесов» был замечен читателем «Фонтанка» на Кадетской линии.

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«Сегодня в пробке на Кадетской линии был замечен кортеж, лихо рассекающий автомобильный поток по встречной полосе движения. Двигался без проблесковых маячков и спецсигналов. Хотелось бы выяснить, кто в Петербурге, помимо официальных лиц, наделён правом так грубо нарушать ПДД, подвергая опасности других участников движения и пешеходов», — поинтересовался читатель.

Фото: читатель «Фонтанки» Максим
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В составе кортежа ехали Aurus Senat и Mercedes-Benz GLS. Последний, по данным «Фонтанки», числится в автопарке ПАО «Газпром». Таким образом, можно предположить, что в машинах находились участники сегодняшней рабочей встречи, которая проходила в Петербурге с представителями государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR.

Фото: читатель «Фонтанки» Максим

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Комментарии (12)

Stargazer_5e4cc3b703773
А где им лавировать-то? Не на выделенной же полосе для автобусов. "Аурусы" летать ещё не могут. Срочно нужно выделенную полосу для "Аурусов".
veteran78
Аристократия формируется веками. А у нас уже 104 года правят выбившиеся холуи с холопами. Поведение соответствующее.
ДуремарСПб.
Не очень дорогой гость раз на Аурус посадили,он наверно и на сухой суперджет прилетел.
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