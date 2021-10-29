«Мерседесы» и бронированный «Аурус» лавировали по встречной полосе на Кадетской линии

«Сегодня в пробке на Кадетской линии был замечен кортеж, лихо рассекающий автомобильный поток по встречной полосе движения. Двигался без проблесковых маячков и спецсигналов. Хотелось бы выяснить, кто в Петербурге, помимо официальных лиц, наделён правом так грубо нарушать ПДД, подвергая опасности других участников движения и пешеходов», — поинтересовался читатель.
В составе кортежа ехали Aurus Senat и Mercedes-Benz GLS. Последний, по данным «Фонтанки», числится в автопарке ПАО «Газпром». Таким образом, можно предположить, что в машинах находились участники сегодняшней рабочей встречи, которая проходила в Петербурге с представителями государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR.