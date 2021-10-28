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Съезд с ЗСД на Автомобильную улицу закроют на ночь

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Плановые работы на несколько часов лишат водителей одного из съездов с Западного скоростного диаметра Петербурга. Проезд перекроют на ночь, чтобы очистить сети водоотведения.

Как сообщает 28 октября пресс-служба «Магистрали Северной столицы», 29 октября с 0:00 до 5:00 будет закрыт для движения съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от КАД Юг. Объехать перекрытия можно будет, съехав с ЗСД на следующем съезде — на Благодатную улицу, затем по Кубинской улице до Краснопутиловской.

Водителей просят выбирать оптимальный маршрут с учетом ограничений. Перекрытие запланировано на часы минимальной транспортной нагрузки.

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