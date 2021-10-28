Съезд с ЗСД на Автомобильную улицу закроют на ночь

Плановые работы на несколько часов лишат водителей одного из съездов с Западного скоростного диаметра Петербурга. Проезд перекроют на ночь, чтобы очистить сети водоотведения.



Как сообщает 28 октября пресс-служба «Магистрали Северной столицы», 29 октября с 0:00 до 5:00 будет закрыт для движения съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от КАД Юг. Объехать перекрытия можно будет, съехав с ЗСД на следующем съезде — на Благодатную улицу, затем по Кубинской улице до Краснопутиловской.