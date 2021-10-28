Дени Вильнев рассказал, что видит «Дюну» трилогией и хочет экранизировать следующий роман цикла

Дени Вильнев сообщил, что может снять третью часть «Дюны». Об этом он рассказал 27 октября Entertainment Weekly . Третьей частью режиссер хочет экранизировать роман «Мессия Дюны» — второе произведение Фрэнка Герберта из цикла «Хроники Дюны». В нем продолжается повествование о Поле Атрейдесе и планете Арракис.

«Я всегда представлял себе три фильма. Дело не в том, что я хочу создать франшизу, но это «Дюна», огромная история. Чтобы оказать ей уважение, я думаю, понадобятся как минимум три фильма. Чтобы проследить за полным жизненным путем Пола Атрейдеса», — сказал Вильнев.



Всего существует 8 оригинальных романов о мире Дюны. После смерти фантаста Фрэнка Герберта его сын Брайан Герберт в соавторстве с популярным писателем-фантастом Кевином Андерсоном продолжил дело отца. Писатели начали с трилогии «Прелюдия к Дюне» (1999–2001), где действие разворачивается за 40 лет до начала событий, описанных в первом романе. Потом последовала новая трилогия «Легенды Дюны» (2002–2004), переносящая читателя на 10000 лет назад от событий оригинального романа, во времена Батлерианского Джихада — великой войны людей и мыслящих машин.



Ранее режиссер Дени Вильнев сообщил, о чем будет вторая часть киносаги. Уже известно, что «Дюна: Часть вторая» выйдет в прокат 20 октября 2023 года.

