В Мурино пропали двое детей. Мальчика с 10-летней сестрой последний раз видели у метро

Как сообщил «Фонтанке» отец детей, его 14-летний сын и 10-летняя дочь уехали из дома около пяти часов вечера и перестали выходить на связь. Их путь удалось проследить до станции метро «Девяткино», куда брат с сестрой добрались автобусом Приозерск — Мурино.



Юных пассажиров вспомнил водитель. Ему дети сказали, что у метро их встретят родители. Маршрутка высадила их на Привокзальной улице в начале восьмого вечера. Куда они направились, неизвестно.



Родители рассказали, что около десяти часов вечера обратились в полицию на станции «Девяткино». Дети домой до сих пор не вернулись.

