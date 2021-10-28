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В Мурино пропали двое детей. Мальчика с 10-летней сестрой последний раз видели у метро

Мальчик 14 лет с 10-летней сестрой пропали в Мурино

Двое школьников из Приозерского района Ленинградской области не вернулись домой после вечерней прогулки. К их поискам привлекли полицию и волонтёров.

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Как сообщил «Фонтанке» отец детей, его 14-летний сын и 10-летняя дочь уехали из дома около пяти часов вечера и перестали выходить на связь. Их путь удалось проследить до станции метро «Девяткино», куда брат с сестрой добрались автобусом Приозерск — Мурино.

Юных пассажиров вспомнил водитель. Ему дети сказали, что у метро их встретят родители. Маршрутка высадила их на Привокзальной улице в начале восьмого вечера. Куда они направились, неизвестно.

Родители рассказали, что около десяти часов вечера обратились в полицию на станции «Девяткино». Дети домой до сих пор не вернулись.

По информации «Фонтанки», мальчик и девочка из полной многодетной семьи. Они из Петербурга, живут в Отрадном, учатся в местной школе.

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Комментарии (4)

VKuser199962806
Так это ведь не за надпись фломастером искать, на домике по продаже свечек. Там СК все силы бросил на розыск.
JohnPalych
Чуть что, сразу Мурино. Детям - найтись скорее.
LiChaBaTa
А государство в лице правоохранителтных органов пытается нагибать людей за отслеживающие устройства (типа часы детские с микрофоном и gps), которые родители приобретают для хоть какого то отслеживания своих детей.

Так и живем.
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