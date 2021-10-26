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«Дачную амнистию» продлят еще на 10 лет

Госдума на 10 лет продлила действие «дачной амнистии»

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Государственная дума в первом чтении приняла законопроект сенатора Андрея Турчака и депутата Павла Крашенинникова, который продлевает действие «дачной амнистии». Об этом 26 октября сообщает сайт Госдумы РФ.

Предполагается, что законодательная инициатива позволит защитить права граждан, получивших в наследство земельные участки, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией».

«Законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены», — цитирует сайт Госдумы ее председателя Вячеслава Володина.

Для оформления прав на дом и участок под ним гражданину надо будет подать одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом.

«К заявлению может быть приложен документ о выделении земли организацией-работодателем, договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения, договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам, документы технической инвентаризации, выписка из похозяйственной книги, документ, подтверждающий факт регистрации гражданина в указанном доме до мая 1998 года», — уточняют парламентарии.

В то же время Госдума оставляет за региональными властями право «исходя их местных условий, дополнительно определять документы, которые могут быть представлены гражданином в случае отсутствия у него указанных документов».

Регистрация права собственности будет проходить одновременно и на землю и на дом по заявлению органа госвласти, поэтому владельцам дач не придется платить госпошлину.

Фото: Павел Крашенинников / duma.gov.ru
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«Если ранее владелец не зарегистрировал право собственности на участок, а у наследника отсутствуют правоустанавливающие документы на здание, расположенное на таком участке, признать права наследника на земельный участок сейчас невозможно. Законопроект позволяет решить эту проблему и защитить права наследников в указанных случаях», — пояснил Павел Крашенинников.

Упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Фото: Павел Крашенинников / duma.gov.ru

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Комментарии (2)

angel of death
дачную амнистию продлили, под шумок могли бы ещё раз и обнулить обнулённого... =))))
Савва Морозов
Как налогов-то хотца.
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