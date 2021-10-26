«Дачную амнистию» продлят еще на 10 лет

«Законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены», — цитирует сайт Госдумы ее председателя Вячеслава Володина.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект сенатора Андрея Турчака и депутата Павла Крашенинникова, который продлевает действие «дачной амнистии». Об этом 26 октября сообщает сайт Госдумы РФ.

Для оформления прав на дом и участок под ним гражданину надо будет подать одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом.



«К заявлению может быть приложен документ о выделении земли организацией-работодателем, договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения, договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам, документы технической инвентаризации, выписка из похозяйственной книги, документ, подтверждающий факт регистрации гражданина в указанном доме до мая 1998 года», — уточняют парламентарии.



В то же время Госдума оставляет за региональными властями право «исходя их местных условий, дополнительно определять документы, которые могут быть представлены гражданином в случае отсутствия у него указанных документов».



Регистрация права собственности будет проходить одновременно и на землю и на дом по заявлению органа госвласти, поэтому владельцам дач не придется платить госпошлину.

