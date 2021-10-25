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Бастрыкин поручил доложить про обстоятельства возможного исчезновения актрисы Светланы Светличной

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Следственный комитет России подключился к поискам актрисы Светланы Светличной. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения заслуженной артистки, сообщает 25 октября СКР.

«В средствах массовой информации появилась информация о том, что звезда советского кино, заслуженная артистка РСФСР Светлана Афанасьевна Светличная пропала в Москве: она уже несколько дней не выходит на связь с родственниками. В СМИ отмечается, что после травмы, полученной во время одной из последних съемок, у женщины начались проблемы со здоровьем», — говорится в сообщении.

Информация о том, что Светличная еще 20 октября ушла из дома накануне появилась в СМИ. Об исчезновении, по данным источников, ее сын сообщил в полицию, однако позже он сказал, что ничего не знает о местонахождении матери, но к сотрудникам правоохранительных органов не обращался. Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости сообщал, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
В такие года дядюшка Кондратий в любой момент может приехать погостить. Какая уж тут публичность.
alexpv
Моя мудрая бабушка про таких говорила:" В каждой бочке затычка"
07A
В нашей стране испокон веку Бастрыкина много не бывает!
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