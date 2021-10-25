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Россия выдвинет на «Оскар» картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки»

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Фильм ученицы Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на премию «Оскар» — об этом сообщают СМИ со ссылкой на главу российского оскаровского комитета Павла Чухрая.

Лента, ранее взявшая Гран-при в Каннах в рамках программы «Особый взгляд», рассказывает о девушке с Кавказа, которая всеми силами пытается вырваться из-под контроля властного отца. Большинство ролей в картине исполнено непрофессиональными актерами.

Продюсер картины — Александр Роднянский — ранее в интервью «Фонтанки» рассказал, как познакомился с режиссером и по какому принципу поддерживает сценарии.

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Комментарии (1)

Steelpain
оскар уже давно обесценен, как в принципе и все премии..
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