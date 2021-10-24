Слишком много вы его едите: что такое скрытый сахар и где его искать

Даже самый полезный на вид завтрак может оказаться слишком уж сахарным Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Недавно в Росстате выяснили, что в среднем каждый житель России в 2020 году съел почти в четыре раза больше сахара, чем рекомендует Минздрав — 31 килограмм против рекомендуемой нормы в 8 кило. Включая кондитерские изделия в пересчете на сахар. И это еще в исследовании не учитывали потребление сладкого в заведениях общепита — только дома. Недосягаемым лидером сахарного рейтинга стала Ингушетия. Здесь в среднем в год на человека приходится 66,7 килограмма сахара. На втором месте — Дагестан, где один среднестатистический человек съел за год 47,5 килограмма сахара. Третье место досталось Мордовии с показателем 42,9 килограмма.



Исследователи отмечают, что последние 10 лет ежегодное потребление сахара и кондитерских изделий находится примерно на одном уровне — 31–32 кило. Городские жители потребляют сахара меньше, чем сельские — 30 кило против 35 в среднем на человека в год.

О вреде сахара написаны тонны энциклопедий (он вызывает целый спектр заболеваний — как легких, так и очень серьезных: диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, онкология), мы же разберемся, где водится скрытый сахар и какие продукты незаметно, но значительно подсластят вашу жизнь.

С этими продуктами в России съедают больше всего сахара Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Понятно, что сахар так или иначе содержится в каждом продукте в разном количестве, так что мы остановимся на сахарах добавленных. Согласно методическим рекомендациям, ими считаются моно- и дисахариды, внесенные в пищевую продукцию при производстве. Среди прочих к добавленным относятся и натуральные сахара в мёде, сиропах и фруктовых соках.

Как обнаружить скрытый сахар в продуктах?

Сгущенный сок тростника, нектар агавы, гидролизованный кукурузный крахмал, ячменный солод — всё это разные имена добавленного сахара. Зато как звучит! Единых требований к информации на этикетке нет, так что мы вряд ли определим реальное количество сахара в продуктах. Ладно, с глюкозой и фруктозой еще понятно. Но некоторые формулировки настолько завуалированы, что не сразу и разберешься. Например, левулоза — это второе название фруктозы, декстроза — сахар, полученный из кукурузы, меласса (черная патока) — побочный продукт производства сахара.

Добавленных сахаров так много, что всего и не упомнишь, так что держите этот список под рукой Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кстати, меласса — тот самый компонент, который придает сахару коричневый цвет. Эта сиропообразная жидкость — один из немногих подсластителей, богатых витаминами и микроэлементами, есть даже калий и магний. Поэтому нередко считается, что коричневый сахар не так вреден, как белый. Но количества полезных веществ в мелассе недостаточно, чтобы вы почувствовали какой-то эффект. При обработке коричневый сахар очищается от патоки, но вашему организму от этого ни хуже, ни лучше.

— Белый сахар — это рафинированный сахар, из него убрали все дополнительные составляющие, витамины, микроэлементы, — говорит эндокринолог Марина Кочергина. — Коричневый сахар — это сахар нерафинированный, там остался сок растений, есть микроэлементы — хром, витамин В, у него отличается вкус. Но с точки зрения калорийности разницы никакой нет. Есть другой момент. Коричневый сахар многими воспринимается на вкус как менее сладкий, поэтому у сладкоежек есть желание положить его побольше.

Марина Кочергина — кандидат медицинских наук, главный внештатный эндокринолог Екатеринбурга.



Эти добавленные сахара стоит обходить стороной Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Подсластители полезнее сахара?

Тростниковый сахар, сироп агавы, кокосовый нектар или сироп из фиников чаще всего используются в производстве «здоровых» продуктов — злаковых или протеиновых батончиков, цельнозерновых хлопьев. Поэтому некоторые подсластители традиционно кажутся более «здоровыми», чем обычный белый сахар. Некоторые из этих видов действительно отличаются по вкусу или количеству нутриентов, но глобально сути это не меняет. Разномастные экзотические подсластители, мёд — это примерно одно и то же: построенные из одной или двух молекул сахаров простые углеводы. Когда моносахариды — глюкоза и фруктоза — соединяются друг с другом, получается дисахарид — та самая сахароза, больше известная нам как столовый сахар. Справедливости ради отметим, что в мёде можно найти хоть немного пользы.

— Мёд содержит глюкозу и фруктозу не на 100%, как сахар, а примерно на 80%, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Но помимо этого, в нём присутствуют витамины, аминокислоты и микроэлементы, которые повышают иммунитет, вещества, полезные для сердечно-сосудистой системы, печени, почек, ЖКТ. Тем не менее за счет содержания глюкозы и фруктозы понятно, что злоупотребление мёдом нежелательно. Для пользы — две столовые ложки в день, которые можно употреблять с чаем вместо сахара-рафинада. Не плюсом, а вместо. При условии, что нет аллергической реакции на мёд и человек нормально переносит его.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог высшей категории, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.

Самый эффективный способ снизить потребление сахара — есть в основном цельные и необработанные продукты. Если вы покупаете готовые продукты, обратите внимание на этикетку и на множество различных названий сахара.



К информации о количестве сахара по отношению к дневной норме нужно относиться внимательно. К примеру, в злаковом батончике производитель может рассчитать это соотношение только для добавленных сахаров и указать 11% от дневной нормы. Но если принять во внимание весь сахар (в злаках, фруктах, ягодах), то батончик может потянуть на 80–90 % дневной нормы Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







В каких продуктах неожиданно много сахара?

Продукты, в которых предостаточно сахара, каждый назовет без подсказок — это разные газировки, пакетированные соки, десерты, пряники и печенье, конфеты и шоколад. Перечислять можно бесконечно долго. К тому же, о некоторых из них мы говорили, когда рассказывали про 5 привычек, которые мешают всем похудеть. Но есть и те, на которые вы и не сразу подумаете.

Каши моментального приготовления, мюсли, сухие завтраки

— Средние показатели гликемического индекса овса, невысокие и безопасные — от 40 до 57 по шкале индекса ряда углеводов, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Другое дело — каши моментального приготовления из овсяных хлопьев. В этом случае гликемический индекс достигает 83 единиц. Для сравнения: это больше, чем у сгущенки, зефира и нарезного батона (там ГИ составляет всего 80), и немного не дотягивает до жареной картошки с гликемическим индексом 95. К тому же из-за особенностей технологии переработки и транспортировки в овсянке могут появиться следы пшеницы, ржи или ячменя. Также показатель ГИ повышает то, что вы кладете в кашу и как ее готовите.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Эксперты Рабочей группы по окружающей среде (некоммерческая организация, деятельность которой направлена на защиту здоровья человека и окружающей среды) провели исследование, которое показало, что в среднем хлопья для завтрака содержат около 25% сахара. Кроме того, в них есть кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а ее избыточное количество повышает риски ожирения, болезней сердца, почек, диабета второго типа и других проблем со здоровьем.

В хлопьях и мюсли, по словам специалистов, содержится большое количество добавленного сахара, подсластителей, усилителей вкуса и ароматизаторов. Большинство злаков содержит сахар. В разделе ингредиентов он обычно идет вторым или третьим пунктом в списке, что означает, что он присутствует в больших количествах.



Продукты, в которых слишком много сахара, хотя так и не скажешь Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Йогурт

За йогуртом давно закрепилась репутация здорового питания, и для этого даже есть вполне себе научные доказательства. Исследователи утверждают, что регулярное употребление йогурта помогает поддерживать вес в норме. Достигается этот эффект тем, что, употребляя йогурт, вы не так много съедаете менее полезных для здоровья продуктов с большим количеством жира и сахара. Но на кривой дорожке охоты за здоровым питанием легко поскользнуться — достаточно выбрать йогурт с низким содержанием жира. Фактически многие виды обезжиренного йогурта содержат столько же сахара, сколько и десерты.



— Для примера: в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в 300 граммах газированной воды — девять. Если не можете сосчитать, сколько сахара вы едите, постарайтесь хотя бы воздержаться от злоупотребления сладким, — советует врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, все мы наслышаны о пробиотиках, но их эффект несколько преувеличен. Они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий. В этом их основное свойство. Однако большая часть теряется при процессе пищеварения.

Соусы и заправки для салатов

В соусах часто полно сахара. На столовую ложку кетчупа, например, приходится в среднем чайная ложка сахара (4 грамма). Большинство нежирных заправок для салатов — это вопрос того же сахара и консервантов. В некоторых (например, в обезжиренной итальянской заправке) содержится еще и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Самые полезные заправки для салатов сделаны без сахара и содержат натуральные жиры, такие как оливковое масло (в нём содержится 77% мононенасыщенных жирных кислот), полезное для здоровья сердца. Кетчупы и другие соусы, в которых много сахара, можно заменить сметаной, домашним самодельным кетчупом, ореховым маслом.

Зерновые батончики

Так называемые фитнес-батончики позиционируются как полезный перекус для тех, кто следит за своей фигурой, и занятых людей. На деле, в них обычно, кроме обилия сахара, еще и крайне низкое содержание белка — питательного вещества, которое способствует насыщению. Но здесь не всё так однозначно, ведь батончиков сегодня огромное множество, они различаются по составу и назначению. Например, для необходимой порции белка лучше брать протеиновые.

Белый хлеб

Этот продукт диетологи называют «самым бестолковым». Готовят его из муки высшего сорта. Но за этим громким названием скрываются особенности технологии. По сути, такая мука лишена зерновой оболочки, нет пищевых волокон и витаминов группы В.

— Мука высшего сорта лишена зародыша белка, где было много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, то есть лишена самого ценного ядра, — говорит Галина Барташевич. — По сути, там эндосперм, это практически один углевод, большое количество крахмала. При такой обработке муку очень мелко промалывают, добавляют много соли и сахара.

Хлеб может быть полезным, если он цельнозерновой или как минимум с преимущественным содержанием муки грубого помола.

Консервированные фрукты и овощи

В консервированных овощах и фруктах эксперты зачастую тоже находят слишком много сахара. Поэтому советуют выбирать консервы без добавления сахара и без сиропов в любом проявлении. Лучше взять консервы без сахара или с водой, а если их нет, остановите выбор на продуктах, подслащенных фруктовым соком.

